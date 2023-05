Woke? Rever livros? O ruído de um tempo, processo de transformação em curso

Há a frase e o eco que ela emite: “Penso que estamos a viver um momento em que a liberdade de expressão e a liberdade de publicação nunca estiveram, no meu tempo de vida, sob uma tal ameaça nos países do Ocidente.” Dita no passado dia 15, tem sido replicada por todo o mundo enquanto um clamor de urgência, que ganha mais relevância por ter vindo de Salman Rushdie, o escritor que viu a sua vida alterar-se tragicamente depois de ter publicado um romance e, por causa dele, ter sido condenado à morte pelo ayatollah Khomeini, e, muitos anos depois, em Agosto de 2022, ter sofrido um ataque que o deixou cego e sem mobilidade no braço direito, o da mão com que escreve.

