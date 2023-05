José Pedro Castanheira vence Grande Prémio de Literatura de Viagens da APE

O livro Volta aos Açores em Quinze Dias, do jornalista José Pedro Castanheira, editado pela Tinta-da-china, venceu o Grande Prémio de Literatura de Viagens Maria Ondina Braga, anunciou quinta-feira a Associação Portuguesa de Escritores (APE).

De acordo com o júri do prémio, coordenado por José Manuel Mendes, Volta aos Açores em quinze dias. Diário de Bordo de uma viagem para (Não) esquecer é um "diário de bordo", mas o que "à partida poderia parecer um formato algo limitado, acaba por ultrapassar o mero jornalismo (ainda que o mais brilhante) para se transformar na partilha com o leitor, sempre interpelado, de uma experiência rica de convivências humanas e não só, das mais elementares às mais profundas".

"Ao longo desta aventura náutica, cheia de peripécias, contratempos, ameaças (que vão do irónico ao aterrador), o jornalista vai-se transformando no Narrador assumido, no "cronista" nada "reformado", em contradição absoluta com a expressão que a dado passo utiliza para se qualificar. Ironicamente, claro", lê-se ainda na acta do júri.

O júri, constituído ainda pelos professores e investigadores Cândido Oliveira Martins, Guilherme d' Oliveira Martins e Paula Mendes Coelho, atribuiu o prémio por unanimidade.

Nesta 6.ª edição da Grande Prémio de Literatura de Viagens Maria Ondina Braga, instituído pela Associação Portuguesa de Escritores com o patrocínio da Câmara Municipal de Braga, concorreram obras publicadas no ano de 2022.

O valor monetário deste Grande Prémio é de 12.500 euros para o autor distinguido.

No ano passado, o vencedor deste prémio foi António Mega Ferreira, com Crónicas italianas.