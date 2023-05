Fim-de-semana na TV: Canijo, Sassetti e Karenina à Luz Natural

CINEMA

Velocidade Furiosa

Fox, sábado, 13h21

Conta-rotações ao limite, turbo ligado, derrapagens controladas, proezas impossíveis, irmandade a toda a prova e a ocasional pitada romântica têm feito o êxito da saga, cujo décimo capítulo acaba de chegar aos cinemas. Neste sábado, há maratona ao volante dos seis primeiros filmes; os restantes três passam no domingo, a partir das 18h51.

Uma Família no Ringue

AMC, sábado, 13h54

Há décadas que os Knight participam em lutas de wrestling. Ricky e Julia ensinam tudo o que sabem aos filhos. Um dia, estes são convidados para uma audição nos EUA. Esta comédia biográfica de Stephen Merchant inspira-se na vida da ex-campeã Saraya “Paige” Bevis e conta com actuações de Florence Pugh, Jack Lowden, Nick Frost, Lena Headey, Vince Vaughn e Dwayne Johnson.

A Colónia

SyFy, sábado, 21h30

Escrito e realizado por Tim Fehlbaum, um thriller de ficção científica com Nora Arnezeder, Iain Glen, Sarah-Sofie Boussnina e Joel Basman nos papéis principais. Depois de várias calamidades, os seres humanos foram obrigados a estabelecer uma colónia um planeta que, apesar de suportar a vida, torna estéreis os habitantes. Duas gerações após a retirada, é criado um programa para avaliar um possível regresso.

Luz Natural

TVCine Edition, sábado, 1h25

Na sua estreia na realização, Dénes Nagy filma a luta de um camponês húngaro na União Soviética ocupada na II Guerra Mundial. István (Szabó Ferenc) é um cabo numa unidade que busca resistentes. Um ataque leva-o a tomar o controlo da unidade. O filme valeu a Nagy o Urso de Prata no Festival de Veneza, em 2021.

A Impossibilidade de Estar Só

AXN Movies, domingo, 21h10

Devido a uma imunodeficiência grave, Alice não pode sair de casa. Um dia, conhece online um rapaz por quem se apaixona e que a desafia para um encontro na praia de Porto Covo. Realizado por Sérgio Graciano, segundo um argumento de Joana Andrade, o filme tem Bruna Quintas e Laura Dutra nos papéis principais.

Elementos Secretos

AXN White, domingo, 21h25

Realizado por Theodore Melfi, o filme retrata as capacidades de cálculo e de luta contra o preconceito das três mulheres afro-americanas que permitiram pôr em órbita o astronauta John Glenn durante a corrida espacial dos anos 1960. Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe, Kevin Costner, Kirsten Dunst, Jim Parsons, Glen Powell e Mahershala Ali dão vida às personagens.

Sempre Perto de Ti

TVCine Top, domingo, 21h30

Desde a morte da mulher que John (James Norton) tem dedicado toda a sua energia a cuidar de Michael (Daniel Lamont), o filho de cinco anos. Apesar da tragédia de ter perdido a mãe, o pequeno é feliz. Mas quando é detectada uma doença grave a John, que lhe dá poucos meses de vida, ele fica desesperado. Empenhado em deixar Michael entregue a alguém que lhe dê o amor de que precisa, este pai vai passar o tempo que lhe resta a tentar encontrar quem se comprometa a nunca o abandonar.

Com assinatura do realizador italiano Uberto Pasolini, uma história de amor inspirada em factos reais, que se estreou na 77.ª edição do Festival de Cinema de Veneza.

SÉRIE

No Extremo da Direita

RTP2, domingo, 22h01

Estreia. Enquadrada pela ascensão da extrema-direita na Europa, na antecâmara da II Guerra Mundial, a série francesa segue um industrial rico (Bernard-Pierre Donnadieu) que, por se sentir ameaçado pelos ideais comunistas, se junta ao grupo de inclinação fascista La Cagoule e às suas conspirações contra o Governo. Inspirado livremente em factos reais, o drama histórico é constituído por quatro episódios, emitidos semanalmente.

Foto No Extremo da Direita DR

DOCUMENTÁRIOS

A Culinária na Pré-História

RTP2, sábado, 17h24

O que comiam os nossos antepassados? É desta pergunta que parte o documentário de Charles-Antoine de Rouvre, uma viagem no tempo que pretende dar a conhecer os alimentos com que se nutriam e também as formas como os recolhiam, escolhiam e confeccionavam. Foca ainda a relevância social da alimentação e a importância que esses hábitos tiveram na evolução da espécie humana.

Trabalho de Actriz, Trabalho de Actor

RTP2, sábado, 00h51

O processo criativo documentado por João Canijo. Rodado ao longo de um ano de trabalho com um grupo de dez actores (Rita Blanco, Anabela Moreira, Vera Barreto, Cleia Almeida, Rafael Morais, Marcello Urgeghe, Beatriz Batarda, Nuno Lopes, Teresa Madruga e Wilma de Brito), é mais do que o making of de um filme (no caso, Sangue do Meu Sangue). É um vislumbre íntimo do ambiente de discussões, ensaios, repetições e aprimoramentos vivido por cineasta e elenco enquanto preparam e co-criam as personagens e o argumento.

...Até Tocar o Azul do Mar

TVCine Edition, domingo, 14h

Jia Pingwa, Yu Hua e Liang Hong são três escritores chineses consagrados que nasceram em décadas diferentes e que se encontram num festival de literatura em Shanxi, a cidade natal de Jia Zhang-Ke, o realizador. Ao partilharem as suas vivências, desde a infância à idade adulta, vão percorrendo momentos de viragem da história do país. Organizado em 18 capítulos, o documentário acaba por traçar um retrato da sociedade chinesa desde a década de 1950.

DANÇA

Anna Karenina

RTP2, sábado, 22h03

O veterano coreógrafo norte-americano John Neumeier assina este bailado inspirado pela obra-prima de Tolstói. A ideia de a adaptar ao palco despertou-lhe “o interessante desafio de combinar tantos níveis de significado quanto possível, de tal forma que o público continuasse a relacionar-se intuitivamente com eles”. Estreado em 2017 pelo Hamburg Ballet (companhia dirigida por Neumeier desde 1973), o espectáculo é dançado ao ritmo de Tchaikovsky, Alfred Schnittke e Cat Stevens.

MÚSICA

Mário Laginha & Pedro Burmester tocam Bernardo Sassetti

RTP2, domingo, 22h57

Mário Laginha, Pedro Burmester e Bernardo Sassetti formaram, durante anos, os 3 Pianos. A morte de Sassetti, em 2012, interrompeu abrupta e tragicamente o projecto. Ficaram as memórias, a ligação, a amizade e a música do compositor que partiu demasiado cedo. É uma homenagem a Sassetti que pauta este concerto. Gravado em Setembro do ano passado, na Figueira da Foz, alinha obras de Sassetti com peças de Piazzolla, Ravel e Laginha.

DESPORTO

Ténis: Roland Garros

Eurosport 1 e 2, domingo, 9h30

Directo. Entra em court o quadro principal do Grand Slam francês. O grande ausente (por lesão) é Rafael Nadal, vencedor do ano passado e recordista em títulos no principal torneio em terra batida. Até 11 de Junho, os encontros são transmitidos em directo nos dois canais do Eurosport e, este ano, pela primeira vez em Portugal, também no Eurosport 4K, aberto em exclusivo para a competição.

CULINÁRIA

Jamie Oliver: Cooking for Less

24Kitchen, sábado, 18h

Jamie Oliver, uma das estrelas do canal, ressurge num programa que aplica a economia doméstica à alimentação. Controlando os gastos mas não o apetite, o chef inglês abre a sua cozinha a receitas que, além de usarem ingredientes baratos e fáceis de encontrar (sobras incluídas), têm em mente a eficiência energética: um caril pode ser preparado no microondas, o forno pode confeccionar várias refeições de uma só vez e uma simples frigideira pode ser perfeita para fazer uma piza.

Foto Jamie Oliver: Cooking for Less PAUL STUART

INFANTIL

Pokémon: Jornadas Supremas

Panda Kids, sábado, 21h

A jornada não começa agora, mas há renovadas criaturas e aventuras no caminho de Ash Ketchum, Goh, Chloe, Pikachu e companhia, com a chegada de novos episódios da 25.ª temporada da série de animação japonesa.

A Dama e o Vagabundo (VP)

Disney Channel, domingo, 11h20

Saída dos estúdios Disney em 1955, esta história de amor canino permanece um dos mais encantadores e românticos clássicos da animação, com a sua icónica cena de partilha de um prato de esparguete entre uma cocker spaniel e um rafeiro apaixonados.