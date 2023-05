Filme de João Salaviza e Renée Nader Messora premiado em Cannes

A Flor do Buriti, que prossegue o trabalho da dupla luso-brasileira com a comunidade indígena Krahô, integrou a secção Un Certain Regard e venceu o Prix d’Ensemble, que distingue o melhor elenco.

O filme A Flor do Buriti, do português João Salaviza e da brasileira Renée Nader Massera, venceu o Prix d’Ensemble (para o melhor elenco) da secção Un Certain Regard do festival de Cannes, cujo palmarés foi anunciado esta sexta-feira à tarde. O prémio principal foi atribuído a How to Have Sex, primeira longa-metragem da directora de fotografia e realizadora britânica Molly Manning Walker.

A dupla de realizadores de A Flor do Buriti já tinha sido premiada nesta mesma secção paralela do Festival de Cannes em 2018, quando ganhou o prémio especial do júri com o filme Chuva é Cantoria na Aldeia dos Mortos, primeiro momento do seu trabalho com a comunidade indígena brasileira Krahô, agora prosseguido neste novo filme.

Presidido pelo actor americano John C. Reilly, o júri da secção Un Certain Regard integrou ainda a actriz belga Émilie Dequenne, o realizador franco-cambodjano Davy Chou, a actriz alemã Paula Beer e a argumentista e realizadora francesa Alice Winocour.

O Prémio do Júri foi para Les Meutes, do cineasta marroquino Kamal Lazraq, e o de Melhor Realizador consagrou a sua compatriota Asmae El Moudir, pelo documentário The Mother of All Lies (Kadib Abyad no original), centrado nos motins que agitaram a cidade de Casablanca em 1981, motivados pela subida do preço do pão e de outros alimentos essenciais.

O rapper belga de origem congolesa Baloji ganhou o prémio New Voice com a sua longa-metragem de estreia, Augure, e o prémio Freedom foi atribuído a Goodbye Julia, do realizador sudanês Mohamed Kordofani.

A cerimónia de atribuição dos prémios Un Certain Regard teve um pequeno percalço causado pelo atraso da vencedora do prémio principal, Molly Manning Walker, cujo filme, protagonizado pela actriz Laura Ambler, conta a história de três raparigas adolescentes no rito de passagem de umas férias de álcool, discotecas e engates.

Com uma selecção de 20 obras, incluindo oito longas-metragens de estreia que também concorriam ao prémio Caméra d’Or, os filmes da secção Un Certain Regard vão agora voltar a ser exibidos em Paris, no cinema Arlequin, entre os dias 31 de Maio e 6 de Junho.