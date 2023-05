Domingo almoça-se em família no FIMFA, mesmo se houver furacão

Colaboração entre as companhias belgas Focus e Chaliwaté, Dimanche é um espectáculo tragicómico em torno das alterações climáticas. Entre sexta-feira e domingo no São Luiz.

Correram mundo as imagens de turistas, agarrados aos sacos das lojas de luxo venezianas, a atravessar a Praça de S. Marcos com água quase pela cintura, após um período de dilúvio que se abateu sobre a cidade italiana em 2019. Além das óbvias leituras sobre o imparável consumismo, que nem as catástrofes naturais conseguem refrear, havia também esse tom de absurda normalidade perante as manifestações extremas das alterações climáticas. Essas fotografias foram uma das inspirações para Dimanche, espectáculo de colaboração entre as companhias belgas Focus e Chaliwaté, com apresentações no Teatro São Luiz, Lisboa, entre esta sexta-feira e domingo, integradas no 23.º FIMFA (Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas), que bebe muito desta dessincronia entre a expressão das alterações climáticas e a falta de correspondência nos comportamentos quotidianos humanos.