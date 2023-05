Muito se aprende com Trincadeiras velhos

Sempre tivemos um fraquinho por vinhos de Trincadeira. E quem diz Trincadeira diz Castelão, Alfrocheiro, Jaen, Bastardo, Tinta Francisca, Tinta Grossa e Tinta Gorda. A paixão vem de longe e cresceu à medida que os produtores se entrincheiraram, por assim dizer, naquela dezena de castas que, de norte a sul, enchem largos milhões de garrafas. Portugal não é original nesta matéria (muito pior é a poderosa França), o mercado manda muito e os consumidores são adeptos do jogo pelo seguro. Sucede que, por vezes, é um bocadinho aborrecido quando, numa prova de vinhos do Douro, cheiramos um copo e topamos logo a receita do costume: Touriga Nacional + Touriga Francesa + Tinta Roriz, talvez um bocadinho de Tinto Cão, talvez uns pós de Sousão e pronto. O mesmo se poderia dizer no Alentejo com a receita Aragonês + Trincadeira + Alicante Bouschet + Touriga Nacional. E isto só para falar das duas maiores regiões.

Ainda assim, assiste-se a um movimento de inversão das receitas padronizadas. Como? Através da recuperação das castas ditas minoritárias; através de novas abordagens vitícolas e enológicas às castas principais (muito importante); através do arrojo de pequenos e médios produtores; através de um melhor conhecimento dos solos ou das vinhas de parcelas; através da valorização das vinhas velhas ou mais ou menos velhas; através da recusa do excesso de madeira nova e, finalmente, através do lançamento de vinhos no tempo certo e não no tempo de desejo dos comerciais e das garrafeiras. Este Trincadeira Preta 2018, da Casa Cadaval (Tejo) junta algumas variáveis desta equação. E, de facto, não é mais do mesmo.

Regresso à matriz da Trincadeira Preta

Decorria a iniciativa Tejo a Copo no Convento de São Francisco, em Santarém, com cada produtor a mostrar as suas colheitas recentes, quando Tiago Correia, enólogo da Casa Cadaval, nos esticou um copo com uma amostra de vinho com tons acastanhados e saído de um decanter arrumado num canto da mesa em cima de gelo. Poder-se-ia dizer que, depois de uma bateria de tintos jovens, qualquer vinho com 10 anos seria um bálsamo para o nariz e para a boca. Certo, mas a realidade é que o Casa Cadaval Trincadeira Preta 1993 (sim, com 30 anos) estava desafiante, com finura e mistério.

Talvez também estivesse em cima da mesa à laia de isco para agarrar um qualquer crítico de vinhos de passagem, porque quando perguntámos ao Tiago e à Cátia Casadinho (enóloga e responsável da área comercial) se havia mais coisas destas perdidas na adega de Muge e em condições de prova, a resposta foi que “sim, senhor”, de maneira que umas semanas depois estávamos diante de 15 varietais de Trincadeira (agora voltou a Trincadeira Preta), entre os anos de 1992 e 2010.

Como é habitual nestas circunstâncias, há vinhos muito bons, vinhos bons, vinhos que já foram vinho e vinhos que ou foram vítimas de rolhas fracas ou de coisas como fenóis voláteis (o famoso suor de cavalo). Da década de 1990 – aqui sob o controlo de João Portugal Ramos –, o tinto de 1994 encantou-nos pelos aromas de madeiras exóticas e pelas notas de especiarias na boca, o de 1995 pelas notas de couro e pela boca acetinada, o de 1996 pelos aromas balsâmicos (aquele perfume de eucalipto trouxe à memória os grandes tintos do Mouchão), e o de 1998 pelo cheiro de rebuçado de frutos vermelhos à mistura com ervas secas, com a boca a destacar os sabores de cogumelos.

Já a década de 2000, da responsabilidade de Rui Reguinga, não nos pareceu tão glamorosa. Fruto dos tempos e da necessidade de agradar a críticos americanos adeptos de estrutura, álcool e madeira aos saltos, os vinhos (fenóis voláteis à parte, em duas ou três colheitas) estavam mais pesados, extraídos e alicorados, talvez com as excepções das colheitas de 2000 e 2008. A ideia com que ficámos foi que se forçou a Trincadeira a comportar-se como uma Touriga Nacional ou um Syrah. Não funciona.

A partir de 2010, agora com David Ferreira, parece haver um regresso à matriz própria da casta, com maior exploração do carácter vegetal e daquelas notas de cinza e fumo que fazem da Trincadeira uma casta especial quando o tempo, os solos e os clones ajudam e o enólogo inventa pouco.

Foto A vinha de Trincadeira da Casa Cadaval foi plantada há 80 anos, em areia, ao estilo do método utilizado em Colares - e essas parcelas foram as que melhor aguentaram a seca de 2022. rui gaudêncio

Uma lição em tempos de desafios climáticos

Por falar na parte vitícola, não se pode deixar de dizer que a vinha de Trincadeira na grande herdade do Cadaval (uns 5 mil hectares) tem, segundo Tiago Correia, “mais de 80 anos e foi instalada nos solos das areias do Tejo à moda do que se fazia e faz em Colares, em pé franco e em covas fundas”. E por que razão alguém se lembrou de fazer tal coisa no Tejo? “Acreditamos que isso tenha que ver com o facto de uma das propriedades da marquesa do Cadaval estar em Colares – a Quinta da Piedade, onde a plantação em chão de areia era a prática regular. Acreditamos que quem plantou esta vinha terá percebido que, cavando na areia até chegar ao solo argilo-calcário, as plantas teriam mais acesso à água no subsolo.”

Como se sabe, a vindima passada foi das mais dramáticas em matéria de seca. Agora, dos 37 hectares totais de vinha da Casa Cadaval, quais foram as parcelas que melhor se comportaram com a falta de água? Lá está, as duas parcelas de Trincadeira plantadas na areia, e “com uma diferença brutal”, enfatiza Tiago Correia.

“E é por estas e por outras que vamos plantar mais Trincadeira, respeitando a metodologia praticada há 80 anos, que, de resto, é bem amiga do ambiente porque, numa região quente, vai prescindir da instalação de um sistema de rega”, remata o enólogo.

Donde, o que pode uma pessoa aprender quando vai a uma prova/festa de vinhos novos em Santarém? Que o Tejo é bem mais diverso do que se pensa; que a Trincadeira (no Tejo, no Alentejo ou em Trás-os-Montes) está de regresso e dá grandes vinhos quando bem trabalhada (anos complicados à parte); que a Trincadeira envelhece bem e nós precisamos de educar o gosto dos consumidores para os vinhos com idade; e que, pasme-se, o sistema de plantação de uma vinha com 80 anos é uma lição em tempos de desafios climáticos. Não é pouco, pois não?