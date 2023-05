Google remove jogo de escravidão da sua App Store

“Simulador de Escravidão” gera um coro de críticas no Brasil, que abriu uma investigação à autorização inicial da presença do jogo na loja de aplicações da Google.

Um "Simulador de Escravidão" produzido pela MagnusGames e lançado no sábado na App Store da Google foi removido na quarta-feira depois de ser alvo de duras críticas.

Descarregada mais de mil vezes e classificada com quatro estrelas, sem restrição de idades, a aplicação, que simulava o período da escravidão, permitindo a compra e venda de escravos, era descrita como um "jogo apenas criado com propósitos de entretenimento" pelos seus criadores, que disseram condenar "qualquer tipo de escravidão" e afirmaram que as coincidências históricas com o Brasil, país onde o jogo foi particularmente criticado, foram apenas "acidentais".

Para além da pontuação positiva na App Store, liam-se comentários como “Excelente jogo para passar o tempo. Mas acho que faltam mais opções de tortura. Eles poderiam adicionar a opção de açoitar o escravo”.

Um coro de críticas nas redes sociais não tardou a surgir, sobretudo no Twitter, onde, esta quarta-feira, por exemplo, os deputados federais Orlando Silva e Denise Pessôa criticaram a actuação da Google ao permitir o lançamento do "jogo".

Em entrevista ao jornal Correio Braziliense, o presidente da Comissão de Igualdade Racial da Ordem dos Advogados do Brasil, Beethoven Andrade, recordou que o período histórico da escravidão "não pode servir como forma de entretenimento (...) e esse tipo de jogo não deveria ter sido aceite numa plataforma aberta, sobretudo a jovens”.

O Ministério Público brasileiro está a investigar os motivos que levaram a Google a viabilizar o lançamento da aplicação. A empresa norte-americana, contactada pela CNN Brasil depois de desactivar o "jogo", admitiu rever as suas políticas de segurança.

A MagnusGames, produtora de videojogos fundada em 2017 por dois irmãos em Kuala Lumpur, capital da Malásia, tinha como missão declarada "criar jogos que são amados pelos fãs à volta do mundo". Sem actualização do seu site desde 2019, e com o perfil adormecido na LinkedIn, a empresa mantém actividade esporádica num grupo no Facebook. A página da MagnusGames na App Store da Google foi entretanto eliminada.

A escravidão foi abolida no Brasil em 1888. Décadas antes, em 1822, dos então cerca de 3,5 milhões de habitantes no país, 1,5 milhões eram escravos.