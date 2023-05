Deputado do PSD recusa ser o “idiota útil” para derrubar ministros e vai processar a TVI/CNN

O deputado do PSD Carlos Eduardo Reis, citado pela TVI/CNN Portugal como estando envolvido num esquema de troca de favores e distribuição de candidatos às juntas de freguesia de Lisboa entre o PS e o PSD, nas autárquicas de 2017, em que participaram também Fernando Medina e Duarte Cordeiro, recusou nesta quinta-feira servir de “idiota útil para demitir os actuais ministros”. Em declarações aos jornalistas no final da reunião da bancada parlamentar, o deputado anunciou que vai processar a TVI/CNN Portugal.

Carlos Eduardo Reis resolveu abordar o assunto da investigação do processo Tutti Frutti na reunião com toda a bancada do PSD, porque o seu líder parlamentar levou o assunto ao plenário, no debate desta quarta-feira com o primeiro-ministro, sem lhe ter dado qualquer conhecimento. O deputado sentiu, por isso, necessidade de se explicar perante os seus pares, alegou nesta quinta-feira.

Questionado pelos jornalistas sobre se considera ter condições para se manter como deputado perante as suspeitas, Carlos Eduardo Reis argumentou que “o processo tem tantos anos... não deve ter agora tanta pressa”, e que está “há cinco anos à espera para ser ouvido” e nunca o foi, apesar de ter feito esse pedido várias vezes. “[A] avaliação dessa circunstância fá-la-ei diariamente.”

Minutos antes, à mesma pergunta, o líder parlamentar, Joaquim Miranda Sarmento, havia remetido para o deputado essa avaliação – uma atitude ligeiramente diferente daquela que o partido teve com Joaquim Pinto Moreira, a quem o presidente Luís Montenegro segurou, quando se sabia que ia ser constituído arguido e já havia outros envolvidos no mesmo processo detidos em prisão preventiva. Carlos Eduardo Reis afirma que nunca se queixou de “falta de solidariedade dos colegas”, mas nem uma palavra sobre Sarmento.

O deputado Carlos Eduardo Reis atacou a TVI/CNN Portugal, dizendo que são “peças incompetentes, mentirosas, mal trabalhadas”. E defendeu: “[O que] deve preocupar o cidadão é como é que passados cinco anos há um canal de TV que tem todo o processo e eu, como outros, nem arguidos somos.” E fez questão de apresentar uma mensagem que recebeu do jornalista da CNN Henrique Machado durante a reunião dos deputados a questionar se já foi constituído arguido. “O tempo do off acabou: não sou arguido no processo, porque ando há cinco anos para ser ouvido.”

Carlos Eduardo Reis defendeu que desde 2019 não tem qualquer actividade empresarial e se dedica exclusivamente à política. Fechou as empresas todas, excepto uma, para ser ressarcido de créditos que ainda tem a receber. “Fechei todas com dano profissional, pessoal, reputacional, económico-financeiro.”

O deputado lamentou que “o tribunal tenha sido mudado para a redacção” e criticou a “credibilidade das investigações em Portugal”. E anunciou que vai processar a TVI e o jornalista Henrique Machado. “Isto é tutti frutti, sobre tutti quanti, e no final o que pode sair é só uma maçã descascada”, ironizou. “Fazer uma peça, truncar escutas, juntar tudo e no final não saber se eu sou arguido ou não...”, afirmou Carlos Eduardo Reis. “Estou de consciência tranquila e nunca corrompi ninguém.”

“Eu não vou ser o idiota útil, nem me vão utilizar para fazer combate político ao Governo. Não estou disponível para aceitar essa função, porque não é a que eu tenho aqui no Parlamento, nem na Câmara de Barcelos.” O deputado vinca que não conhece pessoalmente Fernando Medina, Duarte Cordeiro ou o arquitecto Manuel Salgado e que não escolheu candidatos às juntas em 2017 e não tem qualquer apartamento ou loja na Torre de Picoas. “Não estou envolvido em nenhuma rede em Lisboa.”

Sobre algumas escutas divulgadas pela TVI, nomeadamente as que dizem ter uma empresa disponível para fazer obras para as juntas de freguesia e para ganhar a construção do campo de râguebi do Belenenses, o deputado desvalorizou a questão, confirmou que teve uma empresa que teve “meia dúzia de contratos em Lisboa” e que tinha “todo o interesse em fazer a obra do Belenenses, até porque era sponsor” do clube.

“Foi um processo que demorou cinco anos, onde perdi muito dinheiro e ainda me devem. O que está lá foi construído por mim. Jogam lá jovens todos os dias às minhas custas.”