Cavaco ao ataque, Costa à defesa

A semana política está em análise no Poder Público.

Nesta semana, houve uma escalada na discussão política, usando um termo que parece que os agentes do SIS também gostam. O ex-Presidente da República Aníbal Cavaco Silva apelou a António Costa para que se demita por considerar o seu governo incompetente e mentiroso. Já António Costa no Parlamento desafiou o PSD a apresentar uma moção de censura ao seu Governo. João Galamba, por seu lado, ainda é ministro.

Hoje, vamos centrar-nos nestas duas questões. Vamos olhar o debate desta quarta-feira no Parlamento em que a oposição metralhou o PM com questões sobre a intervenção do SIS na recuperação de um computador de um ex-adjunto que tinha informação classificada sobre a TAP.

E vamos ainda avaliar os efeitos da reentrada em cena de Cavaco Silva que, para além de ter criticado o PS, endossou Luís Montenegro com um elogio inaudito. Disse mesmo que estava melhor preparado do que ele próprio, em 1985, quando chegou a primeiro-ministro.

