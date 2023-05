Brilhante Dias pede desculpa mas insiste que fuga de dados da sala secreta é possível

Líder parlamentar do PSD desafiara Eurico Brilhante Dias a pedir desculpa a todos os deputados sobre fugas de informação da CPI à TAP. Socialista agarra-se a pormenor para manter dúvidas no ar

Depois de o líder parlamentar do PSD ter desafiado o socialista Eurico Brilhante Dias a "pedir desculpas a todos os deputados" e uma "explicação" por ter lançado uma suspeição generalizada sobre os restantes partidos pelas fugas de informação classificada da comissão de inquérito (CPI) à TAP, o deputado do PS fez uma espécie de mea culpa no plenário. Porém, Brilhante Dias acabou por contrariar até a conclusão a que chegou o presidente Augusto Santos Silva, de que não tinha havido responsabilidade de pessoas do Parlamento.