Já posso usar o passe Navegante nas bicicletas Gira? Como?

A partir desta sexta-feira, se tiveres um passe Navegante, podes usar, sem custos, as bicicletas Gira, a rede partilhada de Lisboa administrada pela EMEL. A medida foi anunciada em Novembro pela Câmara Municipal de Lisboa, como parte de um pacote de acções para mitigar os efeitos da inflação. Mas atenção: nem todos poderão beneficiar desta integração entre os dois sistemas de mobilidade urbana da capital (pelo menos, para já).

O que é o sistema Gira?

É o sistema de bicicletas partilhadas da capital, criado pela Empresa de Mobilidade e de Estacionamento de Lisboa (EMEL), em 2017. O seu arranque ficou marcado por várias dúvidas sobre a sua real eficácia como alternativa de mobilidade e por problemas técnicos, mas rapidamente se converteu num sucesso.

Os números mais recentes indicam que o sistema tem 1600 bicicletas, distribuídas por 140 estações, num total de 2700 docas. No Outono passado, registava-se uma média diária de sete mil viagens. Actualmente, o sistema Gira inclui três tipos de pagamento, consoante a necessidade de uso: o passe anual custa 25 euros; o passe mensal custa 15 euros; a utilização por apenas um dia custa dois euros. Todos eles obrigam ao uso da aplicação própria do sistema.

O que é o passe Navegante?

O Navegante é o passe de transportes públicos da Área Metropolitana de Lisboa e assenta, sobretudo, em duas modalidades. Uma municipal, que custa 30 euros mensais e permite viajar apenas num concelho, e outra metropolitana, de 40 euros por mês, que possibilita deslocações ilimitadas em todo o sistema.

Para além desses dois tipos de passe, existem ainda o Navegante 12, gratuito para crianças até aos 12 anos (inclusive) em todo os 18 municípios do sistema; o Navegante +65, que custa 20 euros e é para maiores de 65 anos, reformados e pensionistas; o Navegante Metropolitano Família, que permite a cada agregado familiar pagar no máximo o valor de dois passes Navegante Metropolitano (80 euros), independentemente do número de elementos do agregado familiar.

Mas em Lisboa, por iniciativa da câmara municipal, todos os jovens até aos 23 anos e os maiores de 65 anos, que se inscrevam podem usar gratuitamente o sistema de transportes públicos na cidade.

Foto Rui Gaudêncio

O que acontece a partir desta sexta-feira?

Os utilizadores do passe Navegante gratuito de Lisboa passarão a poder utilizar as bicicletas Gira, sem qualquer encargo adicional. Basta, para isso, escolher a opção relativa a esse “modo de pagamento” na aplicação da Gira.

E se eu residir noutro concelho da Área Metropolitana?

Não, é só para residentes na cidade de Lisboa. E essa triagem é feita através dos passes gratuitos que têm sido pagos pela Câmara de Lisboa aos jovens até 23 anos e aos maiores de 65 anos.

Então, nem todos os portadores do Navegante podem usar as Gira?

É isso: é mesmo apenas para os beneficiários do passe Navegante gratuito em Lisboa. O que isto significa, na prática, é que, para além de terem de ser residentes fiscais na cidade, terão de ter menos de 23 anos ou mais de 65 anos. Por outras palavras, se se tiver entre 24 e 64 anos, não se poderá usufruir desta benesse. Mas a Câmara de Lisboa promete estudar o alargamento a esse segmento, numa segunda fase, consoante os resultados da primeira.

E se eu tiver menos de 16 anos?

Também não podes utilizar, mesmo que sejas beneficiário do passe Navegante gratuito. Isto, porque, em teoria, o próprio sistema Gira impede a utilização de qualquer utente com menos de 16 anos devido a questões de segurança. Até 1 de Junho de 2022, apenas as pessoas com mais de 18 anos o podiam fazer. Mas, desde então, o alargamento tornou-se uma realidade, com a alteração dos Termos e Condições das Gira, através da extensão do seguro de acidentes pessoais e do seguro de responsabilidade civil a indivíduos com 16 anos.

Foto Rui Gaudêncio

Quantas pessoas poderão, afinal, beneficiar desta novidade?

De acordo com os dados mais recentes divulgados pelo presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, no final de Janeiro passado, cerca de 70 mil pessoas beneficiam da gratuitidade dos transportes públicos na cidade. Mas esse número deve ser substancialmente reduzido, pelo facto de se terem de subtrair desse universo todos os estudantes com menos de 16 anos.

Como é que posso, então, usar as Gira com o passe Navegante?

Se ainda não tiveres a aplicação Gira, o primeiro passo é descarregá-la na app store usual (Play Store em sistemas Android ou Apple Store para iPhones). Depois, ao fazer a inscrição, vais ter de indicar o tipo de passe. É aqui que os outros utentes seleccionam entre as opções anual, mensal ou diário, mas neste caso vai surgir uma nova opção: “Gira/Navegante”. É a que deves escolher, se tiveres direito à isenção de pagamento. Depois de clicares nessa opção, vão pedir-te o número de identificação do passe Navegante gratuito. Se fizeres parte da base de dados dos utilizadores, a inscrição é automaticamente validada. E pronto, a partir deste momento, podes usar uma das bicicletas Gira. Toda a interacção com o sistema Gira será mediada pela respectiva aplicação.