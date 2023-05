Jovem britânico de 15 anos acusado de terrorismo

Um rapaz de 15 anos, residente na vila inglesa de Princes Risborough, no condado de Buckinghamshire, foi acusado na quarta-feira de dois crimes de terrorismo, noticiou esta quinta-feira a agência de notícias PA Media.

O jovem – cuja identidade ou nome não podem ser revelados por motivos legais – também foi acusado de posse de “substância explosiva” e incitamento ao apoio a um grupo de extrema-direita banido no Reino Unido.

As acusações de terrorismo, assim como as acusações que estão relacionadas com a organização extremista proibida, foram feitas ao abrigo do Terrorism Act (2000).

Não se sabem, no entanto, mais pormenores sobre os crimes em causa ou as circunstâncias em que foram cometidos.

Segundo a PA, o rapaz tinha sido detido em Dezembro do ano passado por agentes da unidade de Policiamento de Contra-Terrorismo de South East, numa operação coordenada com a polícia de Thames Valley, que tem jurisdição sobre Buckinghamshire.

O menor de idade irá ser apresentado no final de Junho a um juiz do Tribunal de Magistrados de Westminster, em Londres.

Este caso traz à memória uma acusação semelhante que acabou em tragédia. Em 2021, Rhianan Rudd, de Derbyshire, tornou-se a mais nova rapariga a ser acusada de terrorismo no Reino Unido, aos 15 anos, na sequência de uma investigação do MI5 à sua crescente radicalização.

As acusações acabaram por ser retiradas, depois de o Ministério do Interior ter chegado à conclusão que Rudd tinha sido vítima de exploração por parte de pessoas ligadas a organizações neonazis norte-americanas.

Não obstante, a rapariga cometeu suicídio em Maio do ano passado