Homem mata três pessoas e barrica-se numa casa em Nakano, no Japão

Uma mulher e dois polícias foram mortos esta quinta-feira, em Nakano, no Japão, num ataque que começou por ser com arma branca e terminou com disparos de uma arma de caça. O homem, vestido com roupa de camuflado, barricou-se numa casa, segundo a polícia da prefeitura de Nagano.

As três vítimas foram transportadas ainda com vida para o hospital, mas os médicos confirmaram o seu óbito.

A polícia recebeu uma chamada às 16h25 (8h25 em Portugal continental) de alguém a dizer que um homem tinha acabado de esfaquear uma mulher. Quando a polícia chegou, o atacante recebeu-os a tiro de uma espingarda de caça.

De acordo com a descrição da polícia, o homem estava vestido de camuflado, com um chapéu também de camuflado, óculos escuros e uma máscara.

Segundo o jornal Yomiuri Shimbun, o incidente aconteceu numa zona de casas e campo a cerca de dois quilómetros da estação Shinshu-Nakano do Caminho-de-ferro Eléctrico de Nagano.

Os agentes da polícia cercaram a casa e o governo local pediu às pessoas através do Twitter para não saírem à rua.