Em família, com Imaginarius, Beja Romana e brinquedos dos famosos

Um festival de marionetas e outro de ar puro, as artes de Sementes e Uma Noite no Museu são outras das ideias para entreter os miúdos nos próximos dias.

FESTIVAIS

Imaginarius - Festival Internacional de Teatro de Rua

25 a 28 de Maio

O maior festival de teatro de rua do país volta a invadir todos os recantos de Santa Maria da Feira, este ano inspirado no Sonho.

A 22.ª edição traz na cartola 100 horas de programação e fantasia, acolhendo mais de 380 artistas de dez países. No lote de propostas estão momentos como um Ponto de Partida inspirado em Kandinsky, a poesia visual de Aigua, o baile do Cristal Palace, a parada de cisnes luminosos do World of Wonder, o circo dos Pescadores da Lua, o surrealismo de Woow ou uma oficina para Coleccionadores de Sonhos.

Instalações, workshops e uma ementa infantil recheada compõem o cardápio, que é de acesso gratuito e pode ser consultado ao detalhe em www.imaginarius.pt.

Encontro Internacional de Marionetas de Montemor-o-Novo

24 de Maio a 4 de Junho

É com a marioneta contemporânea e “toda a sua capacidade transformadora de visões e respostas para o mundo actual” que a associação Alma d’Arame dá corda à 15.ª edição do evento.

Longe de se restringir à manipulação de bonecos e ao registo puramente teatral, e com a multidisciplinaridade debaixo do braço, o programa conta 44 apresentações, apontadas a todas as idades e assinadas por 22 companhias de Portugal, Espanha, França, Itália, Croácia, Holanda e Brasil.

Conversas, workshops e a exposição Ser Marioneta do colectivo Acaso complementam o cartaz que, além de ocupar espaços como o Cine-Teatro Curvo Semedo, a Sociedade Filarmónica Carlista, o Parque Urbano ou o Mercado Municipal, se alarga às freguesias de Cabrela, Foros de Vale Figueira e Escoural. Grátis a 4€.

Beja Romana

26 a 28 de Maio

Com mais de 2500 anos de história, a cidade que actualmente responde por Beja (baptizada Pax Julia pelo imperador Augusto) é palco de um festival que pretende reviver “a grandeza e imponência” desses tempos passados e, de caminho, estimular a ligação das gentes ao património identitário e à história do lugar.

Música, dança, rábulas, cortejos, malabares, mercado, acepipes, oficinas, exposições, visitas guiadas a museus e a sítios arqueológicos, aulas de culinária, conferências, acampamento militar, jogos, artes e ofícios ao vivo, uma casa romana (Domus) e o concurso de fotografia Sentir Pax Julia, entre outras experiências (detalhadas aqui), compõem a oferta da oitava edição de Beja Romana, que espalha o bulício da época pelo centro histórico e se inspira no tema Pax Romana: Guerra, Paz e Domínio do Território.

Sementes - 28.ª Mostra Internacional de Artes para o Pequeno Público

19 de Maio a 4 de Junho

Almada, Loures, Montemor-o-Novo, Palmela, Seixal, Sesimbra e Setúbal. É nestas coordenadas que se move a 28.ª edição da mostra promovida pelo Teatro Extremo e comprometida com a missão de levar à rua espectáculos direccionados ao público familiar.

Teatro, marionetas, hologramas, circo, música, dança e contadores de histórias entram no caldeirão das artes fornecidas por 26 companhias/artistas de Portugal, Alemanha, Argentina, Espanha, França e Itália, a que se juntam oficinas, jogos, uma exposição de artes plásticas e uma biblioteca itinerante. O mapa completo está aqui.

TEATRO

O Jardim Secreto da Dona Jacinta

27 e 28 de Maio

Inês Tarouca e Diogo Tomaz levam à cena uma história sobre um mundo em que a economia das coisas úteis proibiu as plantas dentro e fora de casa.

Neste cenário de uma sociedade consumista e mecanizada, onde os jardins são uma memória distante, uma amizade entre um miúdo e uma idosa poderá fazer a diferença e mostrar como se pode mudar o rumo e “escolher parar e olhar, parar e sentir”.

Na Fábrica das Artes do Centro Cultural de Belém (Lisboa), sábado e domingo, às 11h30, por 6€ (sessões para escolas nos dias úteis entre 25 de Maio e 7 de Junho, às 10h30, 3,50€).

A Idade do Cacifo

25 e 26 de Maio

É no mundo dos adolescentes que aterra a nova criação da Peripécia Teatro. Pensada para maiores de 12 anos e construída com a ajuda preciosa de quem mais entende do assunto, os próprios jovens, põe o nariz em questões como “a saúde mental, as questões de género, a orientação sexual, o bullying, a ansiedade climática, a violência no namoro”, detalha a sinopse.

Em palco – numa lição “sem ideias preconcebidas” assegura a companhia – abrem-se os cacifos e desvendam-se os desafios, as alegrias, as angústias e as incertezas da adolescência, para validar e partilhar entre pais e filhos. Quinta e sexta, às 15h e às 21h30, no Teatro de Vila Real. Os bilhetes custam 5€.

EXPOSIÇÃO

Brinquedos dos Famosos

20 de Maio a 18 de Abril

De foco apontado à arte do brincar, o Museu do Brinquedo de Seia tem patente uma nova exposição. Dá a conhecer brinquedos e outros objectos com valor afectivo, guardados por figuras da nossa praça pelo simbolismo e testemunho das suas vivências de infância.

São 30 as celebridades que se associaram à causa: Rita Guerra, Sérgio Godinho, Ana Colaço, José Coimbra, Madalena Costa, Miguel Santos, Amélia Silva, Hélio Loureiro, Pedro Górgia, Vera de Melo, Miguel Vieira, Bernardo Silva, Moema, Maria Botelho Moniz, Vítor Marques, António Raminhos, Ruy de Carvalho, João Baião, Miguel Oliveira, Jorge Palma, Salvador Martinha, Manuel Luís Goucha, Mónica Jardim, Eduardo Madeira, Ricardo Araújo Pereira, Nuno Markl, Vasco Palmeirim, António Variações, Pedro Barroso e Herman José.

Entre bonecas, cavalinhos de pau, jogos, peluches, livros, tachos e bolas, a montra é complementada com fotografias, textos e vídeos que aludem “à importância do brinquedo e do brincar na formação enquanto cidadão e artista”, explica a nota de apresentação.

O museu pode ser visitado de terça a domingo, das 10h às 18h. A entrada custa 3€, 2€ para crianças dos quatro aos 17 anos e seniores.

Foto A bola de Bernardo Silva é um dos brinquedos em exposição Armando Figueiredo

PASSEIOS

Ar Puro Fest

26 a 28 de Maio

Ao longo de três dias, a aldeia mineira do Lousal (Grândola) é palco de uma “festa de actividades ao ar livre” que junta ciência, natureza, artes, gastronomia, aventura, história e desporto.

Com a arqueologia industrial em pano de fundo, a primeira edição do evento dá espaço a um slide na corta da mina, balonismo, passeio nocturno com observação de estrelas, estátuas vivas, canoagem, stand up paddle, wakeboard, BTT, ioga, caça ao tesouro, jogos tradicionais, exposições, música, ateliês, artesanato e vinhos. O cartaz completo está disponível aqui.

ACTIVIDADES

Uma Noite no Museu

26 de Maio a 22 de Setembro

“Quem quer dormir na fábrica que iluminou Lisboa?” O convite vem do MAAT - Museu de Arte, Arquitectura e Tecnologia, que desafia crianças dos sete aos 12 anos a passar a noite na Central Tejo, antiga fábrica de electricidade.

No programa – que decorre uma vez por mês, entre Maio e Setembro – está a visita guiada ao museu, um peddy paper pelos recantos do lugar e uma noite com diversão garantida.

O primeiro encontro está marcado para 26 de Maio, às 19h30 (com duração até às 9h30 de sábado, dia 27). A experiência repete-se a 30 de Junho, 28 de Julho, 25 de Agosto e 22 de Setembro.

A participação tem um custo de 60€ e além da estadia inclui jantar, ceia, pequeno-almoço e um voucher para uma das oficinas dinamizadas no MAAT.

Foto Uma Noite no Museu DR

OFICINA

Do Lixo Se Faz Música

27 de Maio

Há música em todo o lado. Até no desperdício de todos os dias.

É o que prova aos mais pequenos esta oficina orientada por Paulo Coelho de Castro. Objectos vulgares do quotidiano transformam-se em instrumentos, numa verdadeira reciclagem de tons e timbres.

Sábado, às 10h30 e às 14h30, na Casa da Música do Porto. A entrada custa 6€ (18€ para quatro pessoas).