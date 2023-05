Arthur entrou na universidade em 1969. Agora, 54 anos depois, terminou o curso

No ano em que Neil Armstrong pisou a superfície da Lua pela primeira vez, o canadiano Arthur Ross entrou na universidade em Vancouver. Esta quinta-feira, 54 anos mais tarde, concluiu o seu bacharelato em Artes.

Ross tem 71 anos e é agora a pessoa que mais tempo demorou a terminar um curso universitário. O recorde do Guinness pertencia a Robert F.P. Cronin, que acabou o seu curso de Biologia em 2000, 52 anos depois de o começar. À BBC, no entanto, Ross explicou que não tem pressa em reclamar o recorde, tal como não teve pressa em terminar o bacharelato. "Quis aprender porque me sentia curioso", explicou.

Entrou na Universidade da Colúmbia Britânica, no Canadá, em 1969. Dois anos depois, decidiu que afinal queria estudar na Escola Nacional de Teatro. Quando terminou, porém, apercebeu-se de que não era teatro que queria fazer da vida e decidiu candidatar-se à Universidade de Toronto para fazer Direito. Trabalhou 35 anos na área.

Em 2016, quando se reformou, decidiu voltar à universidade para terminar o curso que começara em 1969. Uma ideia que, confessou à BBC, nunca lhe tinha saído da cabeça: "Talvez um dia", pensava.

Em 2017 voltou e decidiu fazer as disciplinas que lhe faltavam, uma de cada vez. Demorou seis anos a terminar o curso depois de regressar e não pagou propinas por ser estudante sénior e reformado. Parte do curso foi feito durante a pandemia e neste período Ross ficou muito surpreendido pela forma como os seus colegas (muito) mais jovens se adaptaram às adversidades e foram fazendo o curso apesar das limitações.

"Dou todo o crédito àqueles que aguentaram aprender em casa, em situações difíceis. Já para não falar em tudo o que perderam da experiência universitária. O grupo foi muito perseverante e eu tiro-lhes o chapéu", disse à BBC.

Uma filha de Arthur Ross aconselhou-o a seguir para mestrado. Mas Ross não tem a certeza de que o vá fazer. "Estou feliz por ter chegado tão longe", disse à BBC.

Com o diploma garantido, Arthur Ross, ainda assim, não é o estudante mais velho da Universidade da Colúmbia Britânica. Um aluno chamado Yee Siong Pang, de 78 anos, está prestes a terminar o bacharelato em Linguística, que será o seu quinto curso.