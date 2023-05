Feira de São Tiago, 610 anos a animar a Covilhã: este ano, “programa ambicioso”

A Feira de São Tiago, na Covilhã, realiza-se entre 14 e 25 de Julho, com mais concertos e um "programa ambicioso e ecléctico".

Pelo palco da Feira de São Tiago, que completa 610 anos, vão passar Nininho Vaz Maia, Rui Veloso, Nena, Carlão, Mariza, Ivandro, Quinta do Bill & Orquestra da EPABI e Toy, anunciou o vereador na Câmara da Covilhã com o pelouro das Feiras e Eventos, José Miguel Oliveira.

Segundo o vereador, o evento representa um investimento global de cerca de 300 mil euros para o que se pretende que seja "um cartaz da região" mais diversificado do que em edições anteriores.

"São 610 anos de história. A Feira de São Tiago tem sido uma aposta consolidada deste executivo, em que temos vindo, paulatinamente, a apostar cada vez mais", realçou José Miguel Oliveira, durante a conferência de imprensa de apresentação do certame, agora com um novo logótipo.

O autarca salientou ainda que "a ideia é que as pessoas possam ir e terem diversas experiências".

José Miguel Oliveira informou ter sido reforçada a parceria com a Associação Empresarial e Comercial da Covilhã, Belmonte e Penamacor (AECBP), "numa lógica de mostrar a quem nos visita o melhor que nós temos para oferecer".

Para o presidente da AECBP, João Marques, este é "um certame âncora na região, que os empresários têm de saber aproveitar", vincando que se trata de um espaço onde se "conhecem pessoas, empresas, produtos".

"É uma oportunidade que os empresários têm para se mostrarem, para fazerem negócio", enfatizou o presidente da AECBP.

O vereador sublinhou ter sido feita uma comparação com certames em outras zonas do país, para auscultar os expositores, e estar-se a tentar ir "ao encontro dessas necessidades".

Até ao momento estão confirmados 48 expositores, mas as inscrições prolongam-se até 30 de Junho.

Nos dias de concerto de artistas com projecção nacional o bilhete tem um "valor simbólico" - três euros à sexta-feira, quatro euros ao sábado e dois euros no domingo. Nas restantes datas a entrada no recinto é gratuita.