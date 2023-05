Dez canções (clássicos e pérolas escondidas) para lembrar Tina Turner

Dez grandes canções com a voz e marca inconfundível de Tina Turner.

"Voz soul poderosa, performer de excepção, estrela pop de primeira grandeza", escreveu Mário Lopes no obituário sobre Tina Turner, que morreu esta quarta-feira, aos 83 anos. Numa carreira atribulada, tal como a sua vida, Tina fez soul, rhythm’n’blues, funk endiabrado, rock'n'roll, baladas imortais.

Escolhemos dez canções dela: não são as melhores, nem sequer são representativas das várias etapas do seu percurso. São só dez grandes canções, com a sua voz e marca inconfundível.

