Técnicas da Segurança Social condenadas por mentira que tirou guarda das filhas à mãe

Duas técnicas da Segurança Social foram esta quarta-feira condenadas por terem prestado informações falsas ao Tribunal de Família e Menores de Cascais, levando a que três crianças fossem retiradas à mãe em 2015.

As arguidas foram condenadas a quatro anos e quatro anos e meio de prisão, ambas com pena suspensa, pelos crimes de falsidade de depoimento e denegação de justiça. O Juízo Criminal de Cascais proibiu ainda o exercício de funções relacionadas com crianças durante o tempo da pena suspensa, o que não deverá impedir que continuem empregadas pela Segurança Social.

A mãe das crianças, que esteve quatro anos sem a filha mais velha e seis anos sem as duas mais novas, receberá das duas técnicas e do Instituto de Segurança Social um total de 118.600 euros.

O caso remonta a Dezembro de 2015, quando as duas profissionais assumiram a decisão de retirar as crianças à mãe, Ana Vilma, através de um procedimento judicial de urgência, alegando que as menores corriam risco de vida.

Em relatório, as técnicas afirmaram que Ana Vilma ameaçara "desaparecer" com as filhas e deixara uma das crianças, então com dois anos, sozinha num café. A mãe nega que o tenha dito ou feito, mas não foi questionada pela juíza que aceitou a recomendação para que, nesse mesmo dia, as meninas fossem para casa dos progenitores.

Desde 2016 que Ana Vilma acusava as profissionais de "falsas declarações, favorecimento pessoal [do pai das crianças], abuso de poder e colocação das crianças em risco”. Segundo Ana, vítima de violência doméstica, os relatórios assinados pelas técnicas omitiam "intencionalmente" a acusação do ex-companheiro por esse crime, a quem foi entregue a guarda de duas das crianças (a terceira irmã é fruto de um relacionamento anterior).

Mesmo depois de ter sido condenado por violência doméstica, o Tribunal de Cascais decidiu manter as duas crianças ao seu cuidado. Foi o mesmo tribunal a condená-lo a quase três anos de pena suspensa, agravada pelo facto de as agressões terem acontecido na presença das filhas, quando já se encontravam à guarda do progenitor, que usava pulseira electrónica.