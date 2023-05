“Empresário incrimina ex-autarcas de Espinho no caso Vórtex” publicada a 16 de Maio 2023

Francisco Pessegueiro, tendo sido visado numa publicação deste órgão de comunicação social, intitulada “Empresário incrimina ex-autarcas de Espinho no caso Vórtex”, vem esclarecer que o teor da referida notícia padece de falsidade, tendo sido absolutamente descontextualizado.

Em particular, é falso o conteúdo das afirmações que se alega terem sido feitas por Francisco Pessegueiro no decorrer de um processo-crime que, além do mais, atualmente se encontra sujeito a segredo de justiça.

No aludido processo e, bem assim, fora dele, a posição de Francisco Pessegueiro é, como sempre foi, a de total disponibilidade para o esclarecimento de quaisquer factos que lhe possam ser imputados, sempre visando a contribuição para a descoberta da verdade.

Francisco Pessegueiro, empresário