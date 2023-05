Costa leva economia como escudo para ripostar aos casos Galamba e secretas

Depois de duas semanas difíceis com o envolvimento dos serviços secretos no caso Galamba, as revelações no inquérito da TAP e as críticas de Cavaco Silva ainda a ecoarem, o primeiro-ministro vai nesta quarta-feira à tarde à Assembleia da República para o debate sobre política geral com os partidos. Uma presença antecipada em uma semana devido à agenda de António Costa, mas que, tendo em conta o actual cenário, não parece vir nada a calhar para o chefe do Governo.

