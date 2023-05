Cavaco, confuso

Será que Cavaco Silva se esqueceu que já não é nem líder parlamentar, nem primeiro-ministro, nem Presidente da República? Com esta confusão, apenas transmite, por um lado, que (embora tivesse afirmado o contrário) o actual líder do PSD precisa de ajuda, ou seja, não tem carisma suficiente; por outro lado, como não é apologista do estilo do actual Presidente da República, eis que se insurge, querendo substituir-se ao mesmo, não reconhecendo igualmente o carisma dele próprio e afirmando-se como inequívoco e insubstituível árbitro do Estado. Logo, ao adoptar uma atitude de patriarca do seu partido e do país, transmite, simplesmente, a ideia de que nem o líder do PSD nem o Presidente da República estão à altura dos seus papéis. Com efeito, assume-se como um certo guru, ou como juiz, única personalidade capaz de pôr ordem no país. Porém, omite que foi primeiro-ministro (e depois Presidente) em época de vacas gordas, ao contrário das circunstâncias do actual Governo; pelo que, embora seja sua absoluta convicção, o tom de superioridade austera não perfaz, necessariamente, o suficiente para ter razão em relação à gestão de um país.

Luís Filipe Rodrigues, Santo Tirso

O ruído do aeroporto

É sabido que o aeroporto da Portela é factor de geração de ruído desmesurado sobre a cidade de Lisboa. Tal não deve nunca ser aceite como normal. E as soluções a equacionar para o “novo aeroporto” devem tê-lo presente e encontrar formas de eliminar ou reduzir drasticamente o problema. Além das muitas outras variáveis a considerar, o ruído sobre Lisboa deve estar no centro de uma futura solução aeroportuária.

São milhares os habitantes, os trabalhadores, os estudantes, os doentes e até os turistas que sofrem quase permanentemente com o ruído dos aviões nas descolagens e aterragens a sul. Neste eixo da cidade, praticamente entre o Parque Eduardo VII e o aeroporto, encontram-se estruturas fundamentais como três grandes hospitais (IPO, Santa Maria, Júlio de Matos), o principal centro universitário do país (toda a Cidade Universitária e zonas educativas adjacentes), amplas áreas do Bairro de Alvalade, bem como zonas de lazer como os jardins do Parque Eduardo VII, Gulbenkian e Campo Grande. Milhares de pessoas são flageladas praticamente de cinco em cinco minutos com o ruído ensurdecedor dos aviões e não têm formas eficazes de contornar o problema. Sofrem-no em permanência.

Acresce o facto de, há algum tempo, até o período de interrupção de voos nocturnos se ter reduzido, há habitualmente aviões a descolar e a aterrar mesmo após a meia-noite, retomando pelas cinco da manhã. É inconcebível que uma cidade como Lisboa esteja sujeita a este nível de impacto sonoro. As entidades que estão a estudar as alternativas futuras e os decisores têm de ter bem presente este factor crítico para a qualidade de vida dos habitantes de Lisboa. E a câmara deve definir e marcar uma posição clara em sua defesa.

Carlos Meira, Lisboa

A favor da dessalinização

A seca prolongadíssima que vem atingindo Portugal continental está a pôr problemas muito graves, em primeiro lugar, aos agricultores e, depois (embora haja muita gente pouco atenta), aos cidadãos em geral atingidos nas suas vidas de todos os dias ou (como também se diz) no seu direito à água. Para atalhar ao problema (embora não para o resolver definitivamente) só vejo um caminho: adoptar e pôr em prática uma política de dessalinização.

Temos uma grande costa e até agora tem sido o mar a avançar, quando seria necessário construir duas ou três centrais dessalinizadoras, à semelhança do que, suponho, já funciona em Porto Santo. Por certo, será muito grande o custo de tal obra e não seriam poucas as dificuldades financeiras, mas, como a tendência parece ser para um agravamento das condições climáticas nos próximos anos, quanto mais cedo se começar, menos haverá que investir e tudo está, em face de outras despesas do Estado, em saber ponderar e decidir.

Jorge Miranda, Lisboa

Novela Galamba e adjunto

Ao ler no sábado a crónica de Pacheco Pereira (P.P.) subscrevo inteiramente o que escreve (quero dizer que estou muito distante da ideologia que P.P. defende). Há duas narrativas da “novela” do que se passou no ministério e, à oposição, especialmente à direita e à extrema-direita, só lhes interessa a narrativa contada pelo adjunto, que é uma forma de atacar e descredibilizar quer o ministro quer o Governo, apesar de haver mentiras e contradições de ambos os lados.

Por último, o único reparo que faço à crónica de P.P. é que, tratando-se de uma CPI para tratar de assuntos relativos à TAP, não mencionou que o único deputado que abordou e quis falar de assuntos que afectam a TAP e os seus trabalhadores foi o deputado do PCP Bruno Dias. A esmagadora maioria dos deputados na CPI estão entretidos na “novela” e no diz que disse e não abordam o essencial, que é que futuro para a TAP.

Daniel Marques Simões, St.º António da Charneca