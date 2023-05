Carolina do Sul proíbe aborto a partir das seis semanas

No último ano, quase todos os estados do sul dos EUA proibiram a interrupção voluntária da gravidez, desde a concepção ou partir das seis semanas.

A Carolina do Sul é o mais recente estado norte-americano a proibir a interrupção voluntária da gravidez a partir das seis semanas, uma decisão que fecha as portas à maioria dos abortos em condições de segurança em quase todos os estados do sul do país, onde vivem mais de 100 milhões de pessoas.