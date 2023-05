Morreu mulher atropelada por escolta da duquesa de Edimburgo

Uma moto da polícia britânica atropelou uma mulher de 81 anos, na zona oeste de Londres, enquanto escoltava Sofia, a mulher do príncipe Eduardo, irmão mais novo do rei Carlos. Helen Holland, de Birchanger, Essex, “lutou pela vida durante quase duas semanas, mas danos irreversíveis no cérebro acabaram por pôr fim à batalha”, informou a família, citada pela BBC.

A duquesa de Edimburgo já reagiu à notícia através do Palácio de Buckingham que disse que Sofia está “profundamente triste” com a situação, tendo enviado as suas “mais profundas condolências” a toda a família. A BBC adianta que a duquesa entrará em contacto em privado com a família da vítima e a polícia informou que a investigação ao acidente continua a decorrer.

​Helen Holland estava em Londres para visitar a sua irmã, tendo sido colhida por uma moto da escolta real no cruzamento da West Cromwell Road com a Warwick Road, em Earl's Court, a 10 de Maio. A mulher entrou em coma, informou a família, e, na última sexta-feira, a polícia actualizou o seu estado como crítico. Segundo o filho da vítima, Helen Holland sofreu “múltiplas fracturas e ferimentos internos graves”.

Entretanto, o chefe da Unidade de Protecção Especializada da Realeza da Polícia Metropolitana, Richard Smith, fez saber que “o trágico desfecho está a ser sentido pelos colegas de toda a Met”.

“Os agentes sabem que as suas acções, tanto em serviço como fora dele, estão sujeitas a escrutínio e, na sequência da nossa denúncia do incidente, o IOPC (Gabinete Independente para a Conduta Policial) lançou um inquérito independente — continuamos a cooperar e a apoiar esse inquérito”, declarou.