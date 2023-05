Tina Turner (1939-2023): a vida da rainha do rock em imagens

Morreu Tina Turner, aos 83 anos, após uma longa batalha contra o cancro.

Anna Mae Bullock, nome de baptismo de Tina Turner, nasceu a 26 de Novembro de 1939 em Nutbush, no Tennessee (EUA). A cantora venceu um total de oito Grammys, incluindo um prémio de carreira em 2018. Em 1991, integrou o Rock & Roll Hall of Fame ao lado de Ike Turner, o ex-marido, e em 2021 em nome próprio, tornando-se a terceira mulher a receber a distinção duas vezes.

A vida de Tina Turner foi contada na sua autobiorafia I, Tina, no filme What's Love Got to Do with It, no musical Tina e no documentário com o mesmo nome.

A rainha do ​rock’n’roll morreu esta quarta-feira, aos 83 anos, em casa, em Kusnacht, perto de Zurique, na Suíça, onde vivia com o marido Erwin Bach desde 1994. Adquirira nacionalidade suíça e tinha renunciado à americana em 2013.

Tina Turner tinha sido diagnosticada em 2016 com cancro no intestino. Deixa dois filhos - Michael Turner e Ike Turner Jr. - que adoptou depois de casar com Ike, e do marido Erwin Bach, com quem casou em 2013.

"O mundo perdeu uma lenda da música e uma modelo a seguir", escreveu o porta-voz da cantora em comunicado.