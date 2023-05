Portugal manifestou vontade de reforçar empréstimos do PRR em 3300 milhões

Portugal manifestou intenção de pedir 3300 milhões de euros em empréstimos adicionais no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), anunciou a Comissão Europeia. A confirmar-se, significa que nas contas do Governo português, os custos acrescidos com a inflação ascendem a cerca de 1700 milhões de euros.

Tal como o PÚBLICO tem noticiado, as primeiras estimativas governamentais para cobrir o encarecimento de alguns projectos do PRR apontavam para um valor a rondar os 2000 milhões de euros. Mas a acreditar nas declarações desta quarta-feira do vice-presidente executivo da Comissão Europeia, Valdis Dombrovskis, o valor pode ficar uns 300 milhões abaixo daquela previsão inicial.

“É importante acelerar a implementação [do PRR], incluindo as medidas do RepowerEU, também num contexto em que Portugal solicitou 3300 milhões de euros em empréstimos adicionais”, declarou Dombrovskis, numa conferência, em Bruxelas, no mesmo dia em que foi apresentado o pacote de Primavera do Semestre Europeu.

Portugal está, nesta altura, a negociar com a Comissão Europeia a reprogramação do PRR. A proposta final pode ser entregue ainda esta semana, tal como o primeiro-ministro António Costa assumiu esta tarde, no Parlamento, em Lisboa. Mas a fatia de leão dessa reprogramação já era conhecida desde Abril, quando o Governo pôs em consulta pública a sua proposta inicial.

Nesse documento, que recolheu 150 contributos (com maior destaque para energia e transportes), o Governo propôs uma forma de distribuir 1600 milhões de euros a fundo perdido e 1585 milhões de euros a pedir num reforço de empréstimos. Além disso, também propunha a alocação de 785 milhões de euros que Portugal recebe (a fundo perdido) por via do programa RepowerEU, criado para reduzir a autonomia energética dos Estados-membros da União Europeia.

Estes montantes serão distribuídos por projectos já previstos no PRR ou por projectos novos. Mas faltava ainda saber qual será a factura da inflação, sobretudo nos projectos que envolvem grandes obras de construção. Das declarações de Dombrovskis, depreende-se que o Governo calcula então que precisa de reforçar os empréstimos em 3300 milhões, e não apenas os 1585 milhões já incluídos na proposta colocada em consulta pública.

Fonte europeia explicou à agência Lusa que, ao abrigo do PRR, Portugal manifestou “intenção de pedir empréstimos adicionais, num intervalo entre os 3300 milhões de euros e os 11 mil milhões de euros”, aquando da revisão do plano e da inclusão das medidas relativas ao pacote energético RepowerEU.

Outra fonte explicou ser mais provável que o país opte pelos 3300 milhões de euros, embora a verba concreta de empréstimos adicionais só seja conhecida aquando da submissão oficial à Comissão Europeia.

Nas declarações à imprensa, Valdis Dombrovskis falou também num “montante adicional de 704 milhões de euros em subvenções através do programa RepowerEU”.

“Tudo isto requer também reformas adicionais e investimentos, pelo que é importante que [Portugal] submeta o plano ajustado, enquanto continua a avançar, a toda a velocidade, na implementação”, indicou.

Já o comissário europeu Paolo Gentiloni indicou que, no que toca ao PRR, Bruxelas não vê “atrasos especiais”. “Estamos apenas a exercer pressão para [o país] finalizar o capítulo relativo ao RepowerEU e as sucessivas etapas do plano”, explicou.

O PRR original tem uma dotação de 16.600 milhões de euros, a maioria dos quais a fundo perdido (13.900 milhões de euros). Confirmando-se o acréscimo de que se está a falar agora, a dotação final ficará entre os 21.500 e 22 mil milhões de euros (dos quais 16.285 milhões a fundo perdido).