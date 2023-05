P24. Racismo no desporto: e depois dos casos?

O caso de Vinícius Júnior é apenas mais um numa longa lista de jogadores acossados por insultos e cânticos racistas. Mas foi precisamente para não ser apenas mais um que o avançado do Real Madrid decidiu tomar uma atitude: não ignorou os adeptos e, apontando para a bancada do estádio do Valência, identificou a origem dos insultos. Neste P24 ouvimos o jornalista Miguel Dantas.

