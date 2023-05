Hóquei: FC Porto iguala duelo com Benfica, Sporting a um triunfo da final

“Leões” venceram no pavilhão do OC Barcelos, num jogo decidido no prolongamento.

O FC Porto igualou nesta quarta-feira as meias-finais do play-off da Liga portuguesa de hóquei em patins, ao derrotar o Benfica, no Dragão Arena, por 5-2.

Graças aos golos de Di Benedetto (3), Gonçalo Alves e Ezequiel Mena, os “dragões” deixam a eliminatória empatada, depois do triunfo, por 5-0, conseguido pelo Benfica, no pavilhão da Luz.

Nesta quarta-feira, o jogo esteve equilibrado até ao 2-2 (para o Benfica marcaram Lucas Ordoñez e Diogo Rafael), mas a partir do terceiro golo o FC Porto acelerou para o triunfo.

O terceiro encontro está marcado para domingo, em Lisboa (12h), mas ainda não será decisivo, já que consegue o apuramento quem obtiver três triunfos na eliminatória.

A uma vitória apenas do apuramento para a final está agora o Sporting, depois de ter vencido o OC Barcelos pela segunda vez nas meias-finais: no Minho, os “leões” ganharam nesta quarta-feira por 2-3, após prolongamento (golos de Romero, Verona e Souto) e podem fechar a questão no domingo (15h), em casa.