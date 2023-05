PJ detém homem suspeito de roubar duas ourivesarias no Porto com arma de fogo

Os roubos aconteceram a 4 e 16 de Maio, no centro da cidade. A PJ recuperou a arma usada, os objectos roubados e apreendeu cannabis que daria para cerca de 4500 doses diárias.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 34 anos, já com antecedentes criminais, "fortemente indiciado" da prática de roubos com arma de fogo a ourivesarias no Porto, anunciou esta terça-feira esta força policial.

Em comunicado, a PJ explicou que os roubos ocorreram a 4 e 16 de Maio em duas ourivesarias do centro da cidade do Porto, das quais o suspeito, através de ameaça com arma de fogo, terá levado objectos em ouro e dinheiro.

Na sequência da sua detenção, a PJ recuperou algumas das peças roubadas, dinheiro e a pistola utilizada, tendo ainda apreendido droga, nomeadamente cannabis (resina e folha), que daria para, aproximadamente, 4500 doses diárias, motivo pelo qual o arguido foi adicionalmente indiciado por tráfico de droga, acrescentou a PJ.

O detido, com antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime, vai ser presente à autoridade judiciária para interrogatório e aplicação das medidas de coação.