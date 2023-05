Montenegro quis mostrar que é alternativa: “Está a chegar a nossa vez”

O líder do PSD interveio no âmbito do encerramento das jornadas parlamentares do PSD, que decorreram entre esta segunda-feira e terça-feira na cidade do Funchal, Madeira.

Num contexto político tenso, aquecido pela intervenção de Cavaco Silva no passado sábado, Luís Montenegro foi à Madeira dizer aos parlamentares sociais-democratas que o “tempo” do PS já lá vai e que não adianta estarem agarrados “como lapas” ao poder: “Já tiveram o vosso tempo e a vossa oportunidade: está a chegar a nossa vez”, afirmou.



Luís Montenegro, que lidera os sociais-democratas, terminou assim um discurso em crescendo no qual procurou diagnosticar os erros do país e posicionar o seu partido enquanto solucionador dos mesmos. Afirmou que o Governo estava desfasado da “vida real” dos portugueses e aconselhou mesmo o primeiro-ministro a “tomar um banho de realidade”.

“As pessoas, os portugueses não são números. São pessoas reais, que têm o seu dia-a-dia marcado por constrangimentos”, começou por dizer. “Por isso, aconselho António Costa a tomar um banho de realidade, se não esta vai atropelá-lo. Pior do que ter um Governo mau é ter um que acha que é bom e que está tudo bem”, completou.

Para o líder da oposição, o Governo está “fechado na redoma da bolha partidária”, pelo que deixa um aviso: “Se [o Governo] persistir nesse caminho, infelizmente vamos mesmo ter que dizer que não há condições para prosseguir”.

“Quando o PS quer diminuir os seus adversários com ataques pessoais baixos, isso só demonstra uma coisa: que já não tem ideias e que está com receio, nervoso”, disse ainda, rematando depois: “O poder não é eterno (…). O mundo não vai acabar quando acabar o Governo do PS”.

Durante o discurso, Montenegro foi tecendo uma série de críticas à gestão do país, que foram desde a execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) aos baixos salários, passando ainda pela postura do PS no âmbito da revisão constitucional.

Sobre esta última, disse o líder do PSD — cujo projecto de revisão tem na “valorização da autonomia regional” um dos seus principais eixos — que o partido não dará “borlas constitucionais ao PS”. “Se o PS quiser manter tudo na mesma e mudar apenas duas coisas, não haverá adesão do PSD”, concluiu.

Mais Madeira, menos República

Antes da política nacional, Luís Montenegro focara grande parte do seu discurso nas eleições regionais — que acontecerão em Setembro ou Outubro — e num elogio rasgado ao Governo do PSD Madeira. Desafiou, também, o primeiro-ministro a ir à Madeira “14 vezes” nas próximas regionais — isto porque nas anteriores fora “sete”.

“Quero instar António Costa a manifestar o seu empenho e dedicação como fez há quatro anos. É a melhor maneira de termos um esclarecimento cabal”, começou por dizer. “Pode trocar algumas das viagens que empenhadamente tem feito ao estrangeiro e estar aqui um pouco mais no território nacional. Vamos desafiar António Costa a vir à Madeira e discutir a Madeira e o futuro do país connosco”, completou.

Contrapôs ainda a gestão da Madeira — pelo PSD — à da República — pelo PS —, apontando as virtudes da primeira e os erros da segunda.

“Quando vejo um Governo Regional focado em ter uma economia pujante, vejo o Portugal que quero (que não seja apenas esperar por turistas no aeroporto). Queremos comércios e serviços (…), estar na linha da frente. É esse o Portugal que queremos, e é esse que construímos na Madeira”, disse Luís Montenegro.

Depois, deixou uma palavra de apreço aos camaradas regionais e um piscar de olho aos eleitores: “Estamos muito confiantes e agradecidos pelo trabalho que desenvolveram. Seguros de que os madeirenses e porto-santenses farão esse reconhecimento nas urnas”.

O líder do PSD interveio no âmbito do encerramento das jornadas parlamentares do PSD, que decorreram entre esta segunda-feira e terça-feira na cidade do Funchal. O seu discurso foi precedido pelo de Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional da Madeira e líder do PSD nessa região.

Miguel Albuquerque afirmou ser “constrangedor” assistir à “rebaldaria institucional” que “marca” o Governo. "Há uma degradação deste Governo que se afigura irreversível e este primeiro-ministro não tem qualquer capacidade para inverter a situação", acrescentou.