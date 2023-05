Cavaco Silva

Foi penoso uma vez mais assistir às declarações do político profissional Cavaco Silva. O primeiro-ministro da época em que eu era estudante e cujo país estava mergulhado numa profunda estagnação, apesar de poder ter beneficiado dos fundos comunitários para fazer grandes reformas em áreas sectoriais, as quais nunca se verificaram nos seus mandatos.

Assistir agora, passados todos estes anos, e depois de ter sido Presidente da República, às declarações com que nos brinda de tempos a tempos é simplesmente surreal. O político profissional Cavaco Silva, que deixou Belém com a popularidade nas ruas da amargura, deveria meter a mão na consciência e remeter-se ao silêncio, pois foi o principal responsável por ter hipotecado a vida de milhares e milhares de jovens da minha geração e não só.

Bruno Antunes, Lisboa

“Arrasar” e outros verbos

Cavaco Silva “arrasou” o Governo, o PS, ou os dois (que são um só), foi o verbo utilizado à saciedade pela imprensa escrita e televisiva. Usaram o verbo classificativo, online, os jornalistas da SIC, da RTP e, no dia seguinte... o PÚBLICO, na primeira página. E usou-o ontem – substituindo-o pelo quase sinónimo, demolir – Manuel Carvalho, em editorial. Este, curiosamente, antecedendo o “desgastar”, que toda a gente sabe, precede qualquer “demolição”, e nunca o contrário. Bom, eu ouvi outra coisa. Um velho pretenso “oráculo”, pleno de esgares raivosos, a debitar banalidades opinativas que pretende que sejam axiomas. Algumas delas ditas “à tripa forra” por nós, mas sem o “peso arrasador” que lhe empresta quem tem voz audível... arbitrariamente.

Dito isto, posso também usar o meu verbo? É ele “cavacar” e é definido pelo Dicionário Universal da Língua Portuguesa como “fazer em cavacos”, sendo o “cavaco” uma estilha ou lasca de madeira. Um quase desperdício, digo eu. E, metaforicamente, usado em vários sentidos, de que relevo “dar o cavaco”, sinónimo de zangar-se (era assim que estava, prof. Cavaco?...) e – porque é o que sinto – “não dar cavaco”, de que, tenho a certeza, toda gente sabe o significado real. Neste caso ao Cavaco himself...

Fernando Cardoso Rodrigues, Porto

O que será de esperar em Junho?

Cavaco Silva anda em crescendo e, de mês a mês, vai subindo o tom e a gravidade das suas críticas ao Governo. Se em Fevereiro, a propósito das políticas sociais do executivo de António Costa, as considerava de rentabilidade muito discutível, em Março era o plano da habitação, que classificava como outro exemplo de falhanço. Se em Abril, a propósito da política económica, punha a tónica no aumento da deterioração da vida política, agora em Maio foi dizer a autarcas do PSD que a situação tinha chegado – no seu entender – a um tal estado de desnorte e mentira, que sugeriu a Costa a porta de saída. Nos meses anteriores disse que não queria atirar achas para a fogueira, mas este mês já mostrou pensar de outra maneira. E o que será de esperar de Cavaco em Junho? A avaliar pela tendência crescente, se houver discurso, o incêndio já criado pode aumentar de tom e não parece que o país lucre muito com isso.

Eduardo Fidalgo, Linda-a-Velha

Cavaco a preto e branco

Cavaco Silva quase nunca disse nada de original. Os seus discursos foram sempre duma vulgaridade confrangedora. Agora repete, mas de forma insultuosa a campanha de fait-divers que tem impedido o país de se informar de coisas importantes para o nosso futuro, e nem sequer analisa números significativos como o desemprego, o défice ou o crescimento económico.

Mas tem sucesso, porque os medíocres sempre foram entendidos pelos seus iguais.

O antigo Presidente, que beneficiou das negociatas da SLN do seu delfim Oliveira e Costa e exprimiu a sua confiança no BES pouco antes do seu desmoronamento, quer agora aparecer como um padrão da ética republicana! Bem faria Montenegro de se afastar de tal companhia: diz-me com quem andas dir-te-ei quem és.

José Cavalheiro, Matosinhos

Não, senhor professor

Não lhe fica bem entrar em campanhas eleitorais e principalmente usando linguagem mais próprias do BE ou da IL – dos outros extremos já conhecemos a música –, como também não lhe ficou bem ter escrito sobre as Quintas-Feiras. Não que o Governo não mereça fortes críticas por ser incapaz de contratar médicos para o SNS, não ser capaz de resolver os problemas dos professores com as graves consequências para a Escola Pública, não consiga que Portugal tenha uma justiça que funcione, não resolva o problema da Habitação, não tenha uma estratégica para aplicar os milhões do PRR para desenvolver o país. Mas essas críticas são para a oposição através dos seus deputados. Veja o exemplo dos seus antecessores, infelizmente já falecidos, mas tem ainda como exemplo a postura do general Ramalho Eanes.

António Barbosa, Porto