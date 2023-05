Ron DeSantis entra na corrida à Casa Branca com Elon Musk ao lado

Governador da Florida vai conversar no Twitter com o milionário dono da rede social, que garante que não vai apoiar formalmente nenhum canditado republicano.

O governador da Florida e há muito apontado como candidato à Casa Branca, Ron DeSantis, deve anunciar a sua candidatura à presidência dos Estados Unidos na quarta-feira. A data está a ser avançada há dias por algumas fontes próximas do político republicano, que adiantam ainda outro pormenor: DeSantis vai lançar-se na corrida presidencial na companhia (virtual) de Elon Musk, o milionário que, entre outras coisas, é o dono do Twitter.

É na rede social que se vai dar o anúncio, mais concretamente no Twitter Spaces, uma plataforma para videoconferências. A cadeia de televisão NBC cita três pessoas para noticiar que o evento decorrerá quando forem 18h na costa Leste (mais cinco horas em Lisboa) e contará a participação de Musk e de David Sacks, um empresário e grande financiador do Partido Republicano que apoia DeSantis.

No ano passado, Elon Musk manifestou (no Twitter) o seu apoio à ideia de DeSantis concorrer e terá dito à entourage do candidato que não acredita que Donald Trump possa vencer Joe Biden, que também já anunciou a sua recandidatura. Contudo, o empresário sublinhou esta semana, ao The Wall Street Journal, que não vai apoiar formalmente nenhum candidato republicano.

Para DeSantis, a aliança pode dar-lhe uma plataforma de comunicação importante, uma vez que Musk tem mais de 140 milhões de seguidores no Twitter. Com um retweet para essa vasta audiência, e que em pouco mais de uma hora foi visto por quase dois milhões de utilizadores, Elon Musk confirmou o Spaces com DeSantis ao fim da tarde desta terça-feira.

O governador da Florida, que foi reeleito para o cargo nas intercalares do ano passado por larguíssima margem, entra assim numa corrida onde já estão cinco outros nomes em busca da nomeação pelo Partido Republicano. Donald Trump, o ex-Presidente que foi o seu mentor político, será o osso mais duro de roer: as sondagens continuam a dar ao antigo inquilino da Casa Branca uma vantagem expressiva sobre DeSantis e qualquer um dos outros candidatos.

Mesmo sem ter anunciado formalmente a candidatura à presidência, Ron DeSantis tem feito a sua campanha. Na semana passada, em deslocação pelo estado do Iowa, e aproveitando o cancelamento de um comício de Trump, criticou o ex-Presidente por alimentar uma “cultura de derrota” no partido e alertou que os Democratas podem vencer em 2024 se os Republicanos se mantiverem “focados no passado”.