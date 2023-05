“Câmara vai remeter para o MP auditoria à Associação do Museu de Imprensa”, publicado a 27 de Abril

Direito de resposta do ex-director do Museu Nacional da Imprensa a notícia publicada a 27 de Abril de 2023 nas edições impressa e online do PÚBLICO.

Não me foi dado conhecer o relatório da auditoria movida pela Câmara Municipal do Porto (CMP)* à AMI – Associação Museu da Imprensa, entidade a que presidi, com honra, mais de 30 anos, com os associados.