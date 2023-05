Um fim-de-semana Rewilding para conhecer o que eles andam a proteger

Depois de esgotada a primeira edição, a Rewilding Portugal preparou para o final de Junho — entre os dias 23 e 25 — o seu segundo Rewilding Weekend, um programa de turismo de natureza baseado no rewilding e no trabalho que a organização vem desenvolvendo no terreno, permitindo a qualquer pessoa um contacto próximo com as iniciativas desenvolvidas pela mesma, assim como o trabalho e produtos baseados na natureza promovidos pelos seus parceiros locais.

A primeira edição de dois dias aconteceu em Maio, em Vale de Madeira (Pinhel), na área rewilding do Ermo das Águias e esgotou em poucos dias depois de abertas as inscrições, que foram limitadas a 13 pessoas. A actividade consistiu numa dormida no Centro Rewilding, uma visita guiada ao Ermo das Águias pelo guia Fernando Romão da Wildlife Portugal e ainda um almoço de campo com produtos locais de membros da Rede Côa Selvagem.

Foto Os cavalos Sorraia Cládio Noy

A segunda edição, que durará três dias, sugere um programa para fazer sozinho ou em família e que é sempre adaptado a nível físico aos participantes que se inscreverem, tentando enquadrar todas as realidades e tornar o rewilding inclusivo e aberto a todos os visitantes.

O custo é de 180 euros para adulto e 120 euros para menores de 18 anos e inclui: dormida de duas noites no Centro Rewilding, três refeições (duas delas almoços de campo e baseadas em produtos locais da Rede Côa Selvagem, visitas guiadas a duas área rewilding diferentes: Ermo das Águias e Paul de Toirões), duas visitas históricas (Almeida e Solar de São João com prova de vinho incluída) e uma oficina de ilustração científica com a renomeada ilustradora Davina Falcão.

As inscrições podem ser feitas através deste link.