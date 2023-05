Assista em directo à conferência sobre prevenção, com especial foco na vacinação

Não é a primeira vez que o tema da prevenção - com especial foco na vacinação – associada a uma maior esperança de vida e ao envelhecimento saudável é debatido no Auditório do PÚBLICO.

Com o aumento da esperança média de vida e num momento em que o fim da pandemia foi recentemente declarado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), há que tirar conclusões.



Durante duas horas e meia, teremos três mesas redondas com a participação de especialistas nacionais e internacionais, num evento que iniciará com uma cerimónia de homenagem à directora-geral da saúde, em regime de gestão, Graça Freitas, que cessará o cargo em breve, e com o encerramento a cargo de Manuel Pizarro, Ministro da Saúde.

O evento terá transmissão em directo no site, Facebook e YouTube do PÚBLICO.