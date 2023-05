Feira do Livro de Lisboa vai fechar às 17h no sábado

A Feira do Livro de Lisboa vai encerrar mais cedo no sábado para precaver os possíveis festejos de campeão nacional de futebol do Benfica.

O objectivo visa “garantir a segurança, a ordem pública e a integridade dos equipamentos públicos e privados em todo o perímetro de segurança afecto às eventuais comemorações que venham a acontecer”, explicou a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL) em comunicado.

“Confirmado o horário dos jogos respeitantes à última jornada da I Liga, no dia 27 de Maio (sábado), a APEL recebeu hoje a informação, por parte da PSP, que o encerramento da Feira do Livro de Lisboa terá de ocorrer às 17h, de modo a assegurar que até às 18h o recinto fique totalmente liberto de pessoas”, informou a APEL.