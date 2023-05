O Serralves em Festa está finalmente de volta, quatro anos depois

Fundação de Serralves abre as portas entre as 20h de 2 de Junho e as 22h do dia 4. É a primeira edição pós-covid do festival que não dorme, e que fala em contribuir para a democratização da cultura.

As aventuras experimentais de Rui Reininho, cinema de Manoel de Oliveira, sons da antiga electrónica europeia ou da África do Sul, circo contemporâneo de Marrocos e um bailarino com síndrome de Down a dançar as bachianas Variações Goldberg. É por pontos como estes que passa a 17.ª edição do Serralves em Festa, 50 horas ininterruptas de uma oferta cultural de acesso livre. O evento, que ocupará os diferentes espaços da Fundação de Serralves entre as 20h de 2 de Junho (sexta-feira da próxima semana) e as 22h do dia 4 (domingo), regressa após quatro anos: em 2020, 2021 e até 2022, numa altura em que já começava a haver um levantar das restrições pandémicas, não se realizou.