Peaches, Sam The Kid e Gabriel o Pensador no Festival do Maio no Seixal

O Festival do Maio está de volta ao Seixal e com um cartaz atractivo: Peaches, Sam The Kid com Orelha Negra e Orquestra, Gabriel o Pensador, Prétu e Moullinex. Dias 26 e 27, com entrada livre.

Chega este ano à quarta edição e com ânimo suficiente para pensar na quinta, que ocorrerá no ano em que se celebra o 50.º aniversário do 25 de Abril. Chama-se Festival do Maio e ocupou, no Seixal, o lugar deixado vago pelo saudoso Cantigas do Maio, mantendo a ideia de dar voz a canções de combate e de intervenção social e política. Sexta e sábado, 26 e 27 de Maio, o Parque Urbano do Seixal abrirá as portas a Peaches, Sam The Kid com Orelha Negra e Orquestra, Gabriel o Pensador, Prétu e Moullinex. Sempre com entrada livre.

Luís Varatojo, que é desde 2019 o responsável pela programação – e que, a par dos vários grupos que integrou, lançou a solo dois discos do projecto Luta Livre, Técnicas de Combate (2020) e Defesa Pessoal (2023) –, mostra-se satisfeito com o rumo que o festival tem levado. Em 2022, diz agora ao PÚBLICO, “não esteve completamente cheio, mas esteve bastante bom”. E isso é mais do que suficiente como incentivo para continuar.

O programa, como tem acontecido nas edições anteriores, é estabelecido de comum acordo com a Câmara do Seixal e a respectiva vereação da Cultura. Luís varatojo explica: “Este ano, queríamos levar este concerto especial do Sam The Kid com orquestra, que é um espectáculo grande, que ele não consegue fazer em todo o lado. Achámos que era uma boa ideia e fazia todo o sentido neste contexto. Por outro lado, já andávamos atrás da Peaches desde o ano passado, quando ela voltou para celebrar os 20 anos do álbum The Teaches of Peaches (2000). Também queríamos levar a palco este lado da luta, do feminismo, da luta LGBT e da igualdade de género, e ela é uma excelente representante dessa causa.”

Foto Moullinex e Prétu (Chullage) ED ROCHA/DR

O festival abre as portas às 19h de sexta-feira dia 26, com Prétu, o mais recente projecto de Chullage, rapper, dizedor, produtor e sound designer de origem cabo-verdiana com ligação ao Seixal, onde cresceu. Seguem-se Moullinex e Peaches, não exactamente por esta ordem (ainda a estabelecer pela programação). “O dia da Peaches é algo que ainda não aconteceu neste festival”, diz Luís Varatojo, sublinhando que sexta-feira será “um dia virado para uma música mais electrónica, ainda que não seja propriamente música de dança”.

Foto Gabriel o Pensador e Sam The Kid DR/LEONOR FONSECA

No dia seguinte, sábado, só há dois nomes em cartaz, ambos fortes: Sam The Kid com Orelha Negra e Orquestra e, a fechar, Gabriel o Pensador, que traz no repertório um dos seus mais recentes temas, Tô feliz (matei o presidente) 2. Por sua vez, Sam The Kid, além dos restantes Orelha Negra (Fred Ferreira, Francisco Rebelo, João Gomes e DJ Cruzfader) terá consigo uma Orquestra de 24 elementos liderados pelo maestro Pedro Moreira.

Como tem acontecido nas edições anteriores, haverá também projecções de videopoemas: “Experimentámos este ideia há três anos, para aproveitar aqueles momentos entre os espectáculos, dar mais alguns conteúdos e animar a malta que está no recinto, mas depois acabou por pegar e temos vindo a aumentar a colecção de poemas e de vídeos. Este ano, convidámos o Luca Argel e o Miguel Borges, para juntar aos que já temos.” E que não são poucos, gravados e exibidos nas edições anteriores: José Luís Peixoto, Manuel Wiborg, Catarina Wallenstein, Ana Deus, Cátia Oliveira (A Garota Não), André Gago, Capicua, Ivo Canelas, Joana Manuel, Luanda Cozetti e Selma Uamusse. Porém, a selecção para exibição não é aleatória, diz Luís Varatojo: “Tem a ver com os espectáculos em si. Se os concertos tiverem uma temática específica, enquadramos os poemas de acordo com essa temática.”