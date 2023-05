Ouvir Wes Anderson, esquecer The Idol, premiar Aki Kaurismäki

Asteroid City, de Wes Anderson, dois episódios da série The Idol, da HBO, e as finlandesas Fallen Leaves: um filme para ver de olhos fechados, uma série para não sintonizar e um prémio a dar.

Por esta ordem: um filme para ver de olhos fechados, uma série para não sintonizar e um prémio, atenção júri do Festival de Cannes, a dar. Isto é: Asteroid City, de Wes Anderson (em competição), a série The Idol, criação de Sam Levinson para a HBO, de que dois episódios foram apresentados fora de concurso, e as finlandesas Fallen Leaves, que parecem menos visuais e mais sonoras em francês, Les Feuilles Mortes, mas que em qualquer caso reiteram que o mundo de Aki Kaurismäki escolhe a imagem e o som do cinema.