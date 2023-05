Os impensados de Portugal nos cem anos de Eduardo Lourenço

É com uma cerimónia de homenagem em S. Pedro do Rio Seco, freguesia do município de Almeida onde Eduardo Lourenço (1923-2020) nasceu há exactamente cem anos, que abre esta terça-feira de manhã, pelas 10h30, o programa oficial das comemorações do centenário do grande ensaísta português, que inclui, além de um congresso organizado pelo Centro de Estudos Ibéricos na Biblioteca Municipal da Guarda e da inauguração de uma escultura de Pedro Figueiredo no Jardim José de Lemos, na mesma cidade, a edição de uma nova fotobiografia dedicada ao autor e o lançamento do livro Eduardo Lourenço – Uma Geopolítica do Pensamento, de Margarida Calafate Ribeiro e Roberto Vecchi.

