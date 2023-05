Georgi Gospodinov vence o International Booker Prize 2023 com Time Shelter

O International Booker Prize de 2023 é do búlgaro Georgi Gospodinov com o romance Time Shelter. O anúncio foi feito pela presidente do júri do prémio, a escritora franco-marroquina Leïla Slimani numa cerimónia em Londres, esta terça-feira.

A obra fala de uma "clínica do passado" que oferece um tratamento inovador para pacientes de Alzheimer. Em cada piso, uma década é retratada com todos os ínfimos detalhes para permitir aos utentes partirem numa espécie de viagem no tempo. No entanto, prontamente pessoas que não estão doentes utilizam a clínica para escapar à vida real no presente.

O autor de 55 anos venceu, esta terça-feira, em conjunto com a tradutora do livro, Angela Rodel, um prémio de 50 mil libras (57.630 euros).

A shortlist de romances nomeados incluía as obras Still Born, de Guadalupe Nettel; Standing Heavy, de GauZ'; The Gospel According to the New World, de Maryse Condé; Whale de Cheon Myeong-kwan e Boulder, de Eva Baltasar.

As obras nomeadas foram escolhidas de uma longlist inicial que incluía 13 obras, em 12 línguas diferentes.

Além de Leïla Slimani, do grupo de jurados fez parte também o tradutor Uilleam Blacker, o escritor Tan Twan Eng, o editor literário do Financial Times, Frederick Studemann e a crítica Parul Sehgal.

Georgi Gospodinov nasceu na cidade de Yambol, em 1968. Antes de se dedicar à literatura em prosa, escreveu poesia. Antes de vencer o Booker, o livro Time Shelter venceu também o prémio Strega e chegou ao topo das tabelas de vendas na Bulgária.

O International Booker Prize é um dos mais prestigiados prémios literários para obras traduzidas para inglês.