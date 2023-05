O que fazer para melhorar a manutenção ferroviária?

O rodado ferroviário exige manutenção cuidada. É preciso remover aparas de metal e se tal não for feito com cuidado pode levar a danos e desperdícios. A ciência dos dados tem aqui um papel importante.

Não são raras as vezes em que notamos que um comboio não aparece na estação quando era “suposto”. Na maior parte dos casos, isto deve-se ao facto de o veículo ferroviário ter de estar naquele momento a fazer manutenção, devido a falhas inesperadas de componentes ou por planeamento ineficiente da manutenção. A ciência de dados consegue evitar que estas situações ocorram com frequência, em particular serve para evitar falhas num componente fundamental para o funcionamento e segurança dos veículos: o rodado ferroviário.

Os transportes são uma necessidade básica na nossa sociedade. Têm um papel crucial no desenvolvimento económico e permitem conectar diferentes regiões e culturas, melhorando o progresso científico. Dentre vários outros, o transporte ferroviário tem um papel fundamental no transporte moderno para um futuro sustentável.

Os veículos ferroviários conseguem transportar toneladas de pessoas e mercadorias de uma forma rápida e energeticamente eficiente, pois a sua deslocação consegue ser resumida, de maneira abstrata, a pontos únicos de contacto entre as rodas de metal dos veículos e os carris. É nesta interação de geometrias de perfis roda-carril que os comuns veículos ferroviários de transporte de passageiros (comboios, metros ou elétricos) e de mercadorias (locomotivas ou vagões) se deslocam de maneira segura, ou seja, sem descarrilar.

De forma natural, com o tempo e uso, as rodas degradam-se. Para evitar desastres fatais ou perda de mercadorias e vias danificadas por descarrilamentos de veículos devido à degradação das rodas, as empresas ferroviárias realizam uma manutenção cuidadosa (e dispendiosa) nos rodados ferroviários, que é simplesmente o componente composto por duas rodas e um eixo.

As aparas de metal

A manutenção nos rodados envolve a retirada dos veículos de serviço e é feita torneando as superfícies das rodas para estados seguros, com a consequente remoção de material, que são aparas de metal. No entanto, se as ações de manutenção não forem implementadas de uma maneira eficiente, ocorrem danos evitáveis nas rodas e ações desnecessárias de manutenção. Tais situações acarretam custos, diminuem os veículos disponíveis para fazer o serviço – por estarem parados nas oficinas – e diminuem os ciclos de vida dos rodados, com desperdício de material nas aparas de metal.

A aplicação de ciência de dados para tratar grandes quantidades de informação – provenientes de atividades de inspeção e manutenção realizadas nos rodados nos últimos anos e a facilidade em gerar mais dados, com os avanços tecnológicos recentes nas técnicas de monitorização da condição – permitem gerar previsões dos estados de degradação dos rodados e otimizar as atuais estratégias de manutenção nas empresas ferroviárias. Consequentemente, os custos de manutenção a longo prazo conseguem ser reduzidos e os ciclos de vida dos rodados alargados, aumentando a disponibilidade dos veículos para fazer o serviço e contribuindo para um melhor transporte, mais seguro, eficiente e com menos desperdício.

