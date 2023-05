Twitter deixa publicar vídeos com duas horas e abre porta a filmes piratas

Ao fazer scroll numa rede social, para cima e para baixo, de repente deparamo-nos com quase duas horas de vídeo. Na verdade, é mesmo um filme. Pode ser um dos filmes do Shrek ou o Top Gun: Maverick, por exemplo. Isto tem acontecido no Twitter, desde que na última quinta-feira, os subscritores da rede social comprada recentemente por Elon Musk receberam uma funcionalidade adicional que lhes permite publicar vídeos com duas horas, conta o site Quartz. E assim, o Twitter começou a permitir a disponibilização integral de filmes para os quais não tem direitos de autor – ou seja, há pirataria no Twitter.

Não é um problema novo. Os subscritores do Twitter recebem um “selo azul” depois de pagarem oito dólares (cerca de 7,29 euros) por mês para ter essa distinção junto ao seu nome e ter outras vantagens – como mais visibilidade ou menos anúncios. Mas há outras. Nos vídeos, em vez dos dois minutos e 20 segundos de tempo máximo para a maioria das contas, têm as tais duas horas. Já em Abril, estes subscritores tinham vantagem na publicação de vídeos, podendo fazer upload de vídeos com uma hora de duração. Aliás, foi assim que Super Mario Bros. – O Filme teve mais de nove milhões de visualizações, como conta o site especializado em tecnologia The Verge. A diferença é que o filme, que ainda está nos cinemas, vinha dividido em duas partes.

Com um limite de duas horas, é mais fácil ter um filme desde os créditos iniciais até ao clímax final num único tweet. Um dos primeiros comentários presentes na resposta ao anúncio das duas horas de vídeo para os subscritores foi precisamente um longo vídeo com o filme Shrek – O Terceiro. Agora, em vez do filme podemos ler a nota que diz “este conteúdo foi desactivado em resposta a uma denúncia do proprietário dos direitos de autor”, como menciona o site Quartz.

A publicação ficou, ainda assim, durante cerca de “uma hora e meia” disponível para os utilizadores, de acordo com o Quartz. A resposta mais demorada face a conteúdos que requerem equipas de moderação, para supervisionar as publicações feitas no Twitter, também se deverá aos cortes repetidamente feitos nas equipas de moderação de conteúdos e de combate à desinformação desde que Elon Musk assumiu o Twitter.

E apesar de o problema estar identificado, não se pode dizer que os resultados sejam claros. Numa breve pesquisa no Twitter, é fácil encontrar outros filmes disponíveis, como os de animação Monstros e Companhia ou A Pequena Sereia.

Foto O filme A Pequena Sereia ainda estava disponível num tweet esta segunda-feira DR

A utilização do Twitter tem sofrido uma quebra desde que Elon Musk assumiu a rede social. Um estudo realizado em Março de 2023 pelo Pew Research Center mostra que três em cada cinco utilizadores do Twitter fizeram uma pausa no uso desta rede nos últimos meses. Mais: entre os mais de dez mil inquiridos, 25% afirma que é improvável que continuem no Twitter daqui a um ano.