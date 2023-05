Costa destaca contributo da indústria automóvel nacional para a neutralidade carbónica em 2050

Primeiro-ministro assinalou o arranque da produção da nova geração do veículo comercial 100% eléctrico da Mitsubishi na fábrica do Tramagal, em Abrantes.

António Costa destacou, nesta segunda-feira de manhã, o contributo "decisivo" da indústria automóvel nacional para o objectivo de Portugal atingir a neutralidade carbónica em 2050. E defendeu ser necessário que, tal como a indústria automóvel, que está a investir em veículos neutros na emissão de carbono, o resto do tecido industrial também o faça.

Falando no final da visita à fábrica da Mitsubishi Fuso Truck Europe, no Tramagal, no concelho de Abrantes, onde assinalou o início da produção da nova geração do veículo comercial Fuso eCanter, que é totalmente eléctrico, o primeiro-ministro realçou a necessidade e "importância" de a indústria automóvel se adaptar à nova realidade das alterações climáticas mas também de todas as outras indústrias fazerem o mesmo usando, por exemplo, veículos não poluentes na sua actividade.

"Um dos grandes desafios que a Humanidade enfrenta é seguramente o de travar as alterações climáticas, e isso passa pela transição energética", apontou António Costa. Para logo lembrar que Portugal foi o primeiro país do mundo a comprometer-se, na COP2016, em Marraquexe, que a sua indústria atingiria a neutralidade carbónica em 2050 (e até já admitiu, entretanto, antecipar para 2045). "Hoje essa meta [2050] está consagrada na lei europeia do clima que foi aprovada na última presidência portuguesa" da União Europeia, realçou o primeiro-ministro.

"Mas, para isso, não basta esperar que o tempo passe e se chegue a 2050; é preciso tomar hoje as decisões, fazer hoje o que é necessário para que as nossas sociedades sejam neutrais em carbono em 2050", defendeu, elogiando o passo da Mitsubishi que começa hoje a produzir uma nova geração do modelo Fuso eCanter 100% eléctrico.

Qualquer frota destes veículos será, por isso, neutral na emissão de carbono e isso, enfatizou o chefe de Governo, "não é pouco relevante". Porque "70% destas emissões resultam da nossa mobilidade. Por isso, temos que nos mover de forma distinta e os veículos nos quais nos movemos têm que deixar de emitir gases com efeito de estufa."

Na fábrica do Tramagal, a Mitsubishi começou a produzir a primeira geração do Fuso eCanter 100% eléctrico em 2017, veículo que exporta para todo o mercado europeu, para o Japão e para os Estados Unidos.