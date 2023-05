Na Crimeia, os jovens russos têm formação militar: das armas ao campismo

Na Crimeia, os jovens russos têm treino com armas, primeiros socorros, preparação para acampar, entre outras aulas, que fazem parte de um programa extracurricular de formação militar e educação patriótica.

Alguns deles pertencem ao Exército da Juventude, que reúne crianças dos oito aos 18 anos e, desde 2016 — data em que foi criado pelo pelo ministro da defesa russo Sergei Shoigu —, já por lá passaram 1,2 milhões de membros.

"A actividade do movimento visa incutir bondade, simpatia, consciência, fidelidade, dignidade e amor à pátria nos jovens. Presta muita atenção à formação de uma atitude respeitosa para com a família, a memória dos antepassados ​​e ensina uma atitude respeitosa para com os mais velhos", lê-se no site do Exército da Juventude.

Além dos "valores" do exército, o site contém também jogos, testes e uma galeria de "momentos de glória", protagonizados por jovens pertencentes ao exército.