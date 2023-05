Tecnologia, sim, mas humanizada

Estamos a produzir nova tecnologia a um ritmo cada vez mais veloz. Vivemos um tempo de aceleração do conhecimento técnico e científico que nos oferece soluções para um leque cada vez mais alargado de necessidades e apresenta-nos propostas que não imaginámos – ou nem mesmo sabíamos que precisávamos. Inteligência Artificial, Internet das Coisas ou genómica, com as suas possibilidades extraordinárias, contribuem para avanços admiráveis na área da saúde.

Na saúde este caminho não se iniciou agora, mas o resultado desta inovação vertiginosa está cada vez mais presente nas nossas vidas através de ferramentas e terapêuticas que fazem a diferença nos cuidados de saúde e na qualidade de vida das pessoas.

Utilizar wearables (dispositivos que se colocam sobre o corpo) é uma realidade a que já estamos habituados, mas que promete surpreender-nos no futuro. Relógios inteligentes ou outros dispositivos de monitorização ajudam-nos a controlar a intensidade do esforço físico, alertam para picos de pressão arterial, glicémia ou alterações no ritmo cardíaco. No futuro, talvez mais próximo do que pensamos, a robótica wearable vai contribuir para a reabilitação de funções motoras para pessoas com paresia, exercer funções de monitorização e assistência, ou aprofundar o espectro das tarefas de precisão que já são uma realidade em cirurgias.

A telemedicina deu os primeiros passos nos anos 70 e instalou-se no dia-a-dia com a pandemia da covid-19. Tem um papel indiscutível nos cuidados de saúde modernos, enquanto meio de acesso confortável a doentes com dificuldades de locomoção ou em áreas remotas. Também para os profissionais de saúde traz vantagens, como eliminar a necessidade de deslocação física a serviços de saúde ou domicílios de doentes.

Quanto à terapêutica, a genómica e a medicina personalizada estão já a operar grandes transformações, e prometem-nos um futuro mais saudável em áreas como a oncologia ou as doenças raras. Passar de um medicamento que trata uma doença, para um tratamento que trata uma condição específica de um indivíduo significa mais um salto de gigante que as ciências da saúde dão no tratamento de doenças que até agora têm sido incuráveis.

Este admirável mundo novo não chega sem desafios, porém. O custo e o acesso, em primeiro lugar, são factores particularmente relevantes na aplicação das novas tecnologias. Para que possamos usufruir de todas as suas potencialidades, é necessário encontrar formas de assegurar o seu financiamento, que não pode deixar de passar pelos serviços nacionais de saúde.

Mas estas inovações que nos espantam e fascinam não nos podem fazer esquecer a componente humana e a humanização, essencial quando falamos de cuidados de saúde. Na relação com o doente, para o motivar, na empatia na hora de dar más notícias, na segurança, verdade e confiança ao discutir possibilidades terapêuticas, a face humana não tem substituto tecnológico.

A utilização de dados pessoais de saúde é outro ponto extremamente relevante e que levanta um sem número de questões de confidencialidade e de índole ética. Há considerações associadas à recolha, partilha e utilização de dados pessoais de saúde, tal como é fundamental assegurar o consentimento informado dos doentes, a segurança, a transparência, a privacidade e o controlo pessoal sobre os dados.

Uma certeza temos: a tecnologia em saúde é um caminho sem retorno. Um caminho excitante para podermos proporcionar melhores cuidados de saúde com mais equidade. Estamos num momento privilegiado de transformação e temos de ter a capacidade de saber aproveitar as inúmeras vantagens sem nunca esquecer o lado humano que a medicina nunca poderá perder.