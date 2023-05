Claros, cinzentos e escuros

Há indícios claros de descontrolo emocional, que levaram a uma reação desproporcionada em vez de focada no que haveria a fazer: avisar as autoridades de polícia para tomarem conta da ocorrência.

O país tem-se divertido com uma bem conseguida intervenção do deputado Paulo Rios de Oliveira na Comissão Parlamentar de Inquérito da TAP (CPI) sobre o que se passou na noite do dia 26 abril no Ministério das Infraestruturas (MI). Não tendo o sentido de humor dele, vou optar por outro exercício, também importante numa altura em que muitos continuamos perplexos sobre os acontecimentos.