Couto de homiziados

Parece ser aquilo em que o país está a ser transformado: um lugar para malfeitores e gente a contas com a justiça e que começa a mostrar a verdadeira dimensão face à fatia de cidadãos que nada têm a ver com o pântano em que Portugal se vai atolando; e não é só um couto de homiziados; são vários e divididos em facções, grupos, clubes, elites, corporações, partidos, bairros, concelhos, distritos, regiões...

E todos os que não contribuíram para este lamaçal a que nos vemos chegados perguntam: de que vale ir votar?! Eleger cidadãos que mais não farão do que executar planos de quem não se submeteu ao escrutínio? Ir à assembleia de voto depositar na urna um voto que em nada assegura a manutenção da soberania nem do Estado nem a vontade expressa do votante?

O desmantelamento da democracia de Abril tem de ser assacado a quem a desencadeou, alimenta e parece proteger a todo o custo, como se apenas nesse desmantelamento criminoso aceite viver sufocando e secando um Portugal ressuscitado em 74…

Maria Morais Mendes, Canidelo

O país a ver passar aviões

Chegámos ao momento de ter o país, todo, a ver passar aviões. Tudo neste país está focado, e não só de agora, a ver passar aviões. Parece que tudo o resto está tão, mas tão bem, que não necessitamos de olhar, basta insistir nos aviões. Não há mais nada que prenda atenção. E estas telenovelas são o assunto do dia, por todo o lado. Nunca tanta gente percebeu do diz-que-diz-que, com tanta acutilância, como desde que está a ver aviões a passar.

Todos os comentadores e todos os comentários são acerca de aviões. A necessidade de uns estarem sempre a ter tempo de antena, outros a manter os seus postos, os seus empregos, a ver passar aviões, faz esquecer tudo o resto. Entretanto, vai-se paulatinamente destruindo instituições. Perdem-se referências, dado que os valores já passaram. Criam-se vazios. Abrem-se buracos. Criam-se intencionalmente situações de total desregramento. Os aviões continuam a passar, e todos a olhar. Quando se acordar, já se perdeu demasiado tempo, já se perderam demasiadas oportunidades, já se destruíram demasiadas instituições, já se desperdiçaram talentos, rigor e competência.

Augusto Küttner de Magalhães, Porto

A língua portuguesa

Já há dias que ando para manifestar a minha plena concordância com o artigo que Nuno Pacheco escreveu no dia 4 de Maio (A língua, a ortografia, voluntarismos e bajulações). Como ele, sou contra o uso excessivo de estrangeirismos, nomeadamente ingleses, sobretudo quando eles não são necessários. Mas, para mim, o mais irritante é a recente moda das palavras chairman e CEO, esta repetidas vezes sem conta no contexto da CPI à TAP. Outro hábito bastante comum é a conversão para “mídia” da palavra latina media (já ouvi e vi escrito “a mídia”). Era bom fazer-se uma reflexão sobre o significado político desta subserviência cultural. Aproveito para colocar uma dúvida que tenho, desta vez no plano da nossa língua. Frequentemente se ouve dizer que um doente ou um acidentado “não corre perigo de vida”. Não se deve concluir daí que esse doente ou acidentado não corre perigo de vida porque está morto?

José Vasconcelos, Coimbra

Partos...

​A notícia chegou há dias: o Ministério da Saúde “decidiu” que os partos sem risco podem ser assistidos somente por enfermeiros. A Ordem dos Médicos (OM) reagiu, discordando. Uma notícia destas, aparentemente tão singela, desencadeou em mim múltiplos pensamentos que passarei a discriminar. Numa primeira impressão, não ponho de lado uma disponibilidade para aceitar que um avanço científico/técnico/económico possa avalizar a decisão ministerial. Aliás, não existem excelentes enfermeiras-parteiras? No entanto, logo me assalta a pergunta: e se o parto se complica, anatómica ou/e metabolicamente? Não será curial manter, sempre, uma equipa? E depois há duas perguntas mais, cada uma para seu lado. Para a OM: não haverá na sua posição uns laivos dum “corporativismo de barricada”? Para os enfermeiros — de cuja ordem ainda não ouvi reacção — outra: a especialização na Enfermagem faz-se através dum curso específico, consoante o escopo — no caso, o materno-infantil — no entanto.... terminado(s) o(s) curso(s), podem ir chefiar um serviço de qualquer área, não é?

Tenho duas amigas das quais uma foi exercer a chefia da enfermagem de Oftalmologia e outra de ORL. Faz isto sentido? Claro que não. No caso dos médicos, é totalmente impossível um pediatra assumir a chefia dum serviço de Cirurgia, por exemplo. Quanto ao Ministério da Saúde, bom, não há aí um bocado de “tapa-buraquismo” engenhoso, à boa maneira “política”?

Fernando Cardoso Rodrigues, Porto