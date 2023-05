P24. G7 conformam-se com ideia de uma guerra longa e cumprem mais um pedido de Zelensky

Num dia em que a guerra na Ucrânia foi o tema central das intervenções do G7 – depois de, no dia anterior, ter sido a estratégia a seguir para diminuir os riscos da excessiva dependência da China –, o Presidente norte-americano, Joe Biden, falou sobre o anúncio de F-16 para a Ucrânia para sublinhar que Zelensky lhe deu uma “garantia absoluta” de que os aviões de fabrico norte-americano não serão usados para atacar território russo, mas apenas as forças russas na Ucrânia. Neste P24 ouvimos a jornalista Maria João Guimarães.

