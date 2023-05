Presidente da Câmara de Gaia nomeia nova vice, redistribui pelouros e anuncia auditoria

Depois da detenção por suspeitas de corrupção, o até agora vice-presidente da Câmara Municipal de Gaia (CMG), Patrocínio de Azevedo, perdeu também o cargo na autarquia.

Nesta segunda-feira, em reunião de executivo municipal, o presidente da CMG, Eduardo Vítor Rodrigues, anunciou a nomeação de uma nova vice-presidente bem como a redistribuição de pelouros que estavam atribuídos a Patrocínio de Azevedo.

Num discurso lido, o autarca socialista, que foi constituído arguido no âmbito de outro processo, referiu também o lançamento de uma “inevitável auditoria técnica aos serviços de urbanismo. "Face à gravidade das questões suscitadas pelo inquérito [judicial], ordenei a realização imediata de uma auditoria a todos os processos envoltos em suspeições, a realizar pelos serviços municipais e com o apoio” da professora da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e especialista em urbanismo, Fernanda Paula Oliveira.

A nova vice-presidente da CMG é Marina Mendes, até agora vereadora no executivo de Eduardo Vítor Rodrigues e número três da lista.

Depois da detenção por suspeitas de corrupção, o até agora vice-presidente da Câmara Municipal de Gaia (CMG), Patrocínio de Azevedo, perdeu também o cargo na autarquia. Nesta segunda-feira, em reunião de executivo municipal, o presidente da CMG, Eduardo Vítor Rodrigues, anunciou a nomeação de uma nova vice-presidente bem como a redistribuição de pelouros que estavam atribuídos a Patrocínio de Azevedo. <_o3a_p>

Num discurso lido, o autarca socialista que foi constituído arguido no âmbito de outro processo, referiu também o lançamento de uma “inevitável auditoria técnica aos serviços de urbanismo. ”Face à gravidade das questões suscitadas pelo inquérito [judicial], ordenei a realização imediata de uma auditoria a todos os processos envoltos em suspeições, a realizar pelos serviços municipais e com o apoio” da professora da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e especialista em urbanismo, Fernanda Paula Oliveira, disse. <_o3a_p>

A nova vice-presidente da CMG é Marina Mendes, até agora vereadora com os pelouros da educação e da acção social no executivo de Eduardo Vítor Rodrigues e número três da lista. <_o3a_p>

O autarca de Gaia, que chamou a si os pelouros das obras e vias municipais, que pertenciam ao seu vice, anunciou também a contratação de Paulo Morais, um dos fundadores da Associação Cívica Transparência e Integridade para outra auditoria. Esta será aos “procedimentos administrativos do urbanismo, em colaboração da área técnica do urbanismo”. <_o3a_p>

O presidente ficou também com os pelouros de gestão, conservação e construção de equipamentos públicos e de espaços públicos. As áreas de planeamento urbanístico, política de solos e licenciamento urbanístico, que estarão relacionadas com a detenção de Patrocínio de Azevedo, passam agora para as mãos da vereadora Célia Correia.<_o3a_p>

Antes de anunciar a redistribuição de pelouros, Eduardo Vítor lembrou que “o despacho judicial” que determinou a prisão preventiva do agora ex-vice-presidente de Gaia “não implica a renúncia ao mandato” e que “nem o próprio” Patrocínio de Azevedo renunciou ao mandato. Notou também que o despacho - que a câmara ainda não conhece, “no seu conteúdo original” - pode não permitir “a justificação de faltas enquanto dura a prisão preventiva". Se assim for, só ao fim de seis faltas seguidas ocorrerá “a perda de mandato e consequente substituição por colega imediatamente posicionada na lista autárquica”.<_o3a_p>

No entanto, o presidente considera que “o município continua a ter que dar respostas às pessoas e as funções devem ser redistribuídas” para “não prejudicar ainda mais a actividade do município e as suas respostas aos cidadãos". <_o3a_p>