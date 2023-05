Jennifer Lawrence desfila de chinelos na passadeira vermelha de Cannes

A actriz deslumbrou num vestido de alta-costura vermelho, mas não prescindiu do conforto. Em vez dos tradicionais saltos altos, optou por uns chinelos pretos de borracha de enfiar no dedo.

Jennifer Lawrence surgiu na passadeira vermelha de Cannes, neste domingo, antes da estreia de Anatomie d'Une Chute, de Justine Triet, para promover o primeiro documentário em que se apresenta como produtora, Bread and Roses, que integrou as sessões especiais. Mas foi a selecção de calçado que mais chamou a atenção.

Foto Jennifer Lawrence em Cannes REUTERS/Eric Gaillard

A actriz vencedora de um Óscar (por Guia para um Final Feliz, de 2012) provou que não é preciso sofrer ou prescindir do conforto para brilhar numa passadeira vermelha, ao combinar um vestido Christian Dior Couture em vermelho fogo, numa silhueta sem mangas e uma saia esvoaçante com uma longa cauda, com uns chinelos de borracha de enfiar no dedo pretos.

Lawrence, que se notabilizou pela sua participação no blockbuster Jogos da Fome, apresentou-se em Cannes no papel de produtora, com o documentário Bread and Roses, sobre a vida das mulheres no Afeganistão sob o regime taliban, assinado pela realizadora afegã Sahra Mani e disponível online.

No site do festival lê-se que Bread and Roses ​“acompanha três mulheres, em tempo real, na sua luta para recuperar a sua autonomia”, captando o “espírito e a resiliência das mulheres afegãs” graças à “descrição crua e íntima” de Sahra Mani.